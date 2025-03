La saison de Coupe du monde touche à sa fin, alors qu'il reste encore quatre courses à disputer. Du côté des hommes, les Autrichiens n'ont toujours pas remporté la moindre victoire! Et une autre débâcle, encore plus spectaculaire, menace.

1/7 Une statistique fait frissonner Vincent Kriechmayr et ses collègues. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Cédric Heeb

Nous sommes le 25 février 2024: Vincent Kriechmayr remporte le super-G à Kvitfjell (Norvège). La dernière victoire d'un Autrichien dans une course de Coupe du monde.

Comme aucun skieur de ce pays, volontiers surnommé «La grande nation du ski», n'est monté sur la plus haute marche du podium dimanche lors du slalom de Hafjell, l'Autriche attend depuis maintenant 40 courses un succès chez les hommes. Le record négatif est de 44. Les Autrichiens n'ont pas gagné une seule course entre le 15 mars 1986 et le 19 décembre 1987 - et donc pendant toute la saison 1986/87.

Et comme il reste encore quatre courses à disputer cette saison à Sun Valley (Etats-Unis), cette marque d'infamie pourrait être atteinte une nouvelle fois. «Un désastre sportif», écrit le journal «Krone Zeitung». Au total, 15 athlètes ont le droit de participer à la finale de la Coupe du monde dans les quatre disciplines. Toutefois, la participation du champion du monde de géant Raphael Haaser (au moins une course gagnée par l'Autriche cette année!) est encore incertaine après sa violente chute de samedi.

Une autre catastrophe menace

Mais la situation pourrait être encore pire pour les Autrichiens: leur 2e place au classement par nation des hommes derrière la Suisse vacille fortement. L'Autriche n'a plus que 20 points d'avance sur les Norvégiens. «C'est encore un gros objectif», déclare l'entraîneur en chef Marko Pfeifer lorsqu'on lui parle de la défense de la deuxième place.

Les Scandinaves avaient déjà devancé les Autrichiens il y a deux ans, mais de plus de 500 points à l'époque. La Suisse avait alors remporté le classement avec 1026 points d'avance. Cette année, l'écart entre les stars de Swiss-Ski et celles de la Fédération autrichienne est de 2793 points!