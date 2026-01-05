L'idole de Marco Odermatt a reçu un prix très particulier

Reto Schmidiger a reçu un cadeau très particulier: un tire-fesses doré. Celui-ci a été installé juste à côté de celui de son ami d'enfance Marco Odermatt.

Marcel W. Perren

Comme leurs parents entretiennent une relation très étroite depuis de nombreuses années, Reto Schmidiger et Marco Odermatt ont grandi presque comme des frères dans le canton de Nidwald. «Schmidi a aussi été ma première grande idole dans le monde du ski», souligne le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

De cinq ans l'aîné du meilleur skieur du monde, Reto Schmidiger a lancé sa carrière de manière aussi spectaculaire que Marco Odermatt l'a fait plus tard - lors des Championnats du monde juniors 2010 et 2011, le skieur d'Hergiswil a remporté trois médailles d'or (deux en slalom, une en combiné). En 2011, il a fêté son premier classement dans le top 10 en Coupe du monde en se classant huitième au slalom de Lenzerheide. Par la suite, Reto Schmidiger a toutefois été régulièrement freiné par des blessures et a mis fin à sa carrière en décembre 2024.

Pour ses performances sportives, Reto Schmidiger a reçu un cadeau spécial du ski-club Hergiswil: un tire-fesses doré qui sera accroché au téléski Langmattli. Un deuxième tire-fesses en or est accroché au même téléski. Et celui-ci appartient bien entendu à Marco Odermatt.

Depuis la fin de sa carrière de skieur, Reto Schmidiger travaille d'ailleurs comme expert et consultant, toujours dans le monde du ski.



