Marco Odermatt a fêté sa première victoire en Coupe du monde en 2019 dans le Colorado. Le Nidwaldien a de nouveau frappé en super-G jeudi, s'imposant magnifiquement. Mais en géant, il est poursuivi par une malédiction nord-américaine à peine croyable.

Marcel W. Perren

Ce pourrait être la question à 64'000 euros de «Qui veut gagner des millions?»: Quel est le meilleur résultat de Marco Odermatt en géant dans la région de Beaver Creek/Copper Mountain?

A: 1, B: 3, C: 12 , D: 27. Incroyable mais vrai: la bonne réponse est la D!

A l'exception d'une 27e place en décembre 2018, le champion olympique a en effet toujours été éliminé lors de ses quatre géants disputés à Beaver Creek. Vendredi, le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde est également resté sur le carreau à Copper Mountain (à une heure de route de Beaver). Le lendemain de sa magnifique victoire en super-G, la superstar du lac des Quatre-Cantons a cependant fait excellente impression lors du premier tiers de slalom géant, lui qui comptait une demi-seconde d'avance sur le leader Stefan Brennsteiner au troisième temps intermédiaire.

Mais ensuite, comme lors de ses échecs à Beaver Creek, une erreur de ski intérieur a été fatale à la superstar. «Sur des pistes glacées, cela ne peut presque pas m'arriver, car je skie à 80% sur le ski extérieur. Mais sur cette neige particulière du Colorado, je passe à 50% par le ski intérieur», explique Marco Odermatt.

Autre chose: comme le skieur de 28 ans a été victime d'une grippe ces derniers jours et que sa démonstration en super-G a été rendue possible grâce à une grande dépense d'énergie, ce long slalom géant, situé à 3000 mètres d'altitude, a représenté une tâche particulièrement difficile, même pour un athlète d'exception comme lui. «J'ai essayé de me persuader que je me sentais bien, mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas à 100%. Je ne me sentais pas très bien pendant la course».

La défaillance de Marco Odermatt a aussi affecté Thomas Tumler

Contrairement à Marco Odermatt, le vétéran de l'équipe suisse Thomas Tumler a réalisé ses plus grands succès en Coupe du monde dans le Colorado. En 2018, le Grison est monté pour la première fois sur le podium à Beaver Creek (troisième), et l'année précédente, le skieur de 36 ans a remporté sa première victoire en Coupe du monde sur la neige des «Birds of Prey». A Copper Mountain également, il se trouvait sur le podium à mi-parcours (troisième). Mais au final, il recule à la neuvième place. «Sur cette piste longue et en altitude, c'était l'une des courses les plus difficiles de ma vie», avoue Thomas Tumler. «La deuxième manche, très tournante, a été très compliquée pour moi».

Un autre élément n'a pas aidé l'attachant vice-champion du monde: «Bien que je sois avant tout un sportif individuel, je suis aussi un joueur d'équipe. C'est pourquoi l'élimination d'Odi m'a fait souffrir. Je ne me suis pas du tout senti à l'aise lorsque j'ai commencé la deuxième manche alors que j'étais le dernier Suisse en lice. J'aurais été beaucoup plus à l'aise si un coéquipier avait été assis sur le trône de leader à l'arrivée». Finalement, c'est un Autrichien qui a exulté à l'arrivée: le Salzbourgeois Stefan Brennsteiner a fêté sa première victoire en Coupe du monde peu après son 34e anniversaire!