Alors que l'année dernière, Marco Odermatt avait fêté deux victoires en trois jours au Lauberhorn...

Marco Odermatt et Marco Kohler ont bien plus en commun que leur prénom. Le Nidwaldien et le Bernois de l'Oberland sont nés en 1997. Tous deux s'élancent sur les pistes de la Coupe du monde avec des skis Stöckli. Et depuis leur enfance, «Odi» et «Köhli» sont de vrais amis. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'âge de huit ans à Wengen, à l'occasion de la finale de la Coupe Migros. Marco Odermatt avait alors remporté le slalom géant, Marco Kohler s'était classé septième avec un retard de 1,37 seconde.

«Les émotions de l'hôpital sont remontées»

Lundi soir, les deux Marco sont revenus à Wengen dans des conditions différentes: alors qu'Odermatt avait remporté l'an dernier la descente raccourcie et la descente originale du Lauberhorn, Kohler s'était gravement blessé deux fois sur cette piste. Après s'être déchiré le ligament croisé et le ligament interne ainsi que le tendon rotulien en 2020, il a dû faire face à une nouvelle déchirure du ligament croisé en 2024, après une sortie de piste peu avant le Haneggschuss.

Mardi matin, lors de la visite précédant le premier entraînement, ce fils de mécanicien automobile se tient à nouveau à l'endroit qui lui a causé de si fortes douleurs. Mais son pouls n'augmente pas pour autant. «C'était très différent l'été dernier», révèle Marco Kohler. «Je suis venu ici en août pour me réconcilier avec le Lauberhorn. A l'époque, sur le lieu de l'accident, les sentiments désagréables de l'hôpital et de la rééducation qui s'en est suivie ont refait surface en moi. Mais depuis, j'ai fait une croix sur ce sujet».

Marco Odermatt chante ses louanges

Au début du premier entraînement du Lauberhorn 2025, le Bernois est à nouveau mis à rude épreuve lorsque son coéquipier Stefan Rogentin, qui porte le numéro 1, chute dans le S d'arrivée. Marco Kohler reste cependant très cool et livre une course d'entraînement solide avec le numéro de départ 4. En tant que 16e, il est 15 centièmes plus rapide que son copain Odermatt. «Après la chute de Stefan Rogentin, j'ai un peu trop ralenti dans les passages clés», explique le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Le meilleur skieur actuel n'a pas manqué de saluer la performance de Marco Kohler: «Le retour de Köhli est tout simplement impressionnant. Si l’on ne connaissait pas son histoire, on ne devinerait jamais qu’il a traversé une blessure aussi grave il y a tout juste un an. Sa prestation à Bormio a été particulièrement marquante.»

Lors de l'exigeante descente de la Stelvio à Bormio, Marco Kohler a décroché une excellente neuvième place. Il a également terminé dans le top 15 sur la redoutable piste du «Birds of Prey» à Beaver Creek. Ce retour en force a été marqué par une surprise émouvante: « endant mon séjour à l’hôpital, alors que le moral était au plus bas, j’ai reçu un message de soutien de Roman Josi via WhatsApp. Ce geste m’a profondément touché, car je suis un grand fan de hockey et Roman Josi est une véritable idole pour moi», a confié le Bernois.

Des nouvelles rassurantes pour Stefan Rogentin

Dans le camp suisse, d’autres nouvelles positives sont venues de Stefan Rogentin. Le skieur grison, victime d'une chute à l’entraînement, n’a heureusement pas subi de blessures graves.