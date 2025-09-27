La famille du ski américain s'agrandit! Le spécialiste du slalom Luke Winters et sa femme Cassandra sont devenus parents pour la première fois.

Cet as du slalom a reçu «le plus beau des cadeaux»

«Le plus beau cadeau de la vie », écrit Luke Winters (28 ans) sur Instagram. Le slalomeur américain est devenu papa d’un petit garçon, prénommé Bo David, né le 23 septembre.

Son épouse Cassandra partage la même émotion: «Le paradis sur terre avec ce mignon petit garçon», confie-t-elle, avant d’ajouter: «Encore mieux que ce que nous avions pu imaginer.» Très vite, les félicitations ont afflué du monde du ski: Resi Stiegler, Isabella Wright ou encore Paula Moltzan se sont réjouies avec les jeunes parents.

Cette naissance vient couronner l’histoire du couple Winters. Ensemble depuis de longues années, ils s’étaient fiancés à l’automne 2022, avant de célébrer un mariage champêtre et ensoleillé l’an dernier, dans une ferme historique.

Désormais, une nouvelle aventure commence: la paternité. Donnera-t-elle des ailes à Luke Winters sur les skis? La question mérite d’être posée. Lors de la saison 2021/22, l’Américain avait surpris le circuit en signant ses premiers top 11 en Coupe du monde: 10e à Adelboden, 11e à Kitzbühel, 7e à Flachau et 8e à Courchevel. L’hiver suivant, il s’offrait encore deux top 12 et un titre de champion du monde par équipes à Courchevel.

Mais depuis, la spirale est négative. Depuis février 2023, l'Américain n’a plus signé le moindre résultat notable. Son bilan en 19 slaloms se résume à sept éliminations dès la première manche et onze échecs en qualifications. La seule fois où il a franchi le cap du premier run, il n’a pas vu l’arrivée.



