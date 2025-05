Une skieuse suisse s'exprime avec émotion sur son avenir

Andrea Ellenberger a dû régulièrement essuyer des revers au cours de sa carrière. Actuellement, elle est en rééducation après une fracture de la jambe. Elle fait désormais part de ses émotions sur Instagram et évoque notamment son avenir.

Andrea Ellenberger a déjà essuyé quelques revers au cours de sa carrière. Plusieurs ruptures des ligaments croisés, des douleurs dorsales et une jambe cassée ont compliqué sa route. Mais elle n’a jamais pensé à abandonner. Pas même lorsque en 2024, après une saison sans résultat probant, elle a perdu pour la deuxième fois son statut de cadre chez Swiss-Ski. La spécialiste du slalom géant a continué à se battre. Et a atteint ses limites.

«'Tu fais encore du ski? C’est la question que l’on me pose le plus souvent ces derniers temps», écrit Andrea Ellenberger dans une déclaration pleine d’émotion sur Instagram. «Honnêtement, je n’ai pas encore de réponse claire à cette question.» Selon elle, les trois dernières années ont été incroyablement intenses. Elle s’est sans cesse poussée jusqu’à ses limites. «Cette pause inattendue m’a montré à quel point j’ai été exigeante avec moi-même – physiquement, mentalement et émotionnellement», confie la skieuse.

Ce ne sont pas seulement ses blessures qui l’ont affectée, mais aussi le décès de son père bien-aimé Manfred. Il est parti à l’automne 2022, à l’âge de 66 ans.

«Je respire»

Andrea Ellenberger ne dit pas si elle reviendra après sa fracture de la jambe subie lors d’une chute à l’entraînement fin décembre. «Pour la première fois depuis longtemps, je m’accorde une pause. Je respire», explique-t-elle. La dernière fois qu’elle avait tenté de le faire, elle avait passé des vacances au bord de la mer avec son ami. Mais à son retour, elle a dû subir une opération à la jambe. Elle actuellement en rééducation.

Pour elle, il ne s’agit pas de prendre de grandes décisions en ce moment. La priorité est ailleurs. Ou selon ses mots: «Il s’agit de retrouver la santé, de profiter de la vie et de passer du temps avec les personnes qui comptent le plus pour moi.» Pour la Nidwaldienne, qui a terminé ses études de psychologie il y a quelque temps déjà, ce n’est pas un problème de ne pas savoir exactement ce que l’avenir lui réserve. Elle fait un pas à la fois.

Il faudra donc attendre de savoir si la championne du monde par équipe 2019 ajoutera d’autres courses à ses 53 départs en Coupe du monde ou si elle mettra un terme à sa carrière. Pour le moment, elle prend soin d’elle.