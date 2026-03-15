Le deuxième super-G messieurs de Coupe du monde à Courchevel a aussi été annulé. Conséquence directe: Marco Odermatt rafle le globe de la discipline sans combattre.

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré de gros efforts, la piste n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le super-G est supprimé sans remplacement.

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général. Il s'agit de son quatrième globe de super-G consécutif.

Le dernier super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.