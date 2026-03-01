Pas de super-G ce dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Marco Odermatt et ses rivaux ont été privés de super-G dimanche en Coupe du monde à cause du brouillard. L’épreuve pourrait être reprogrammée en France.

ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs ont décidé d'annuler cette course peu avant 12h30, après avoir repoussé son départ en raison d'un épais brouillard.

Initialement prévu à 11h45, ce super-G avait été avancé à 11h15 en raison des températures trop «élevées» qui étaient attendues sur le coup de midi. Mais c'est le brouillard qui a finalement joué les trouble-fête, l'annulation ayant été décidée après un report de 90 minutes.

Ce super-G, qui devait être le septième des huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26, pourrait être reprogrammé à Courchevel le vendredi 13 mars selon le directeur de course de la FIS Markus Waldner. La station française doit déjà accueillir un super-G et une descente le samedi 14 et le dimanche 15 mars.

C'est l'inévitable Marco Odermatt qui pointe en tête de la Coupe du monde de super-G. Le Nidwaldien, en quête d'un quatrième petit globe d'affilée dans la discipline, compte 158 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr au classement de la spécialité.