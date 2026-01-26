DE
Triplé suisse!
Lenz Hächler s'impose à Verbier, Arnaud Boisset sur le podium

Lenz Hächler a cueilli lundi son premier succès de la saison en Coupe d'Europe. La Suisse a même fêté un triplé en super-G, à Verbier.
Lenz Hächler a signé son premier succès de la saison en Coupe d'Europe.
Après deux deuxièmes places obtenues à Pass Thurn en Autriche, Lenz Hächler remporté son premier succès de la saison en Coupe d'Europe. La Suisse a signé un triplé dans le super-G de Verbier, Gaël Zulauf et Arnaud Boisset complétant le podium.

Lenz Hächler (22 ans), qui a cueilli en décembre à Beaver Creek ses premiers points en Coupe du monde (19e en géant), affiche désormais cinq victoires à son palmarès en Coupe d'Europe. Lundi, le Zougois a devancé de 0''21 Gaël Zulauf et de 0''46 Arnaud Boisset. En plus des trois hommes, sept (!) autres Suisses ont fini dans le Top 12.

