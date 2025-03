Un premier sacre en skiathlon pour Klaebo

Les Norvégiens ont dominé le skiathlon devant leur public. Photo: LISE ASERUD

ATS Agence télégraphique suisse

La star norvégienne Johannes Klaebo a réalisé son grand objectif en décrochant son premier titre de champion du monde de skiathlon, samedi à Trondheim. Côté suisse, Jonas Baumann signe la meilleure performance avec une 20e place. Johannes Klaebo, qui a grandi et habite à Trondheim, a remporté à 28 ans sa 11e médaille d'or mondiale, mais la première dans une course individuelle en longue distance. Sur les 10 km de classique et les 10 km de skating, les concurrents n'ont pas réussi à distancer le Norvégien. Et dans le final, le quadruple champion du monde et double champion olympique de sprint était naturellement imbattable.

Devant 24'000 spectateurs enthousiastes dans le stade et des milliers le long du parcours, Martin Nyenget (2e) et Harald Amundsen (3e) ont offert un fabuleux triplé à la Norvège, comme il y a deux ans à Planica.

Jonas Baumann a de son côté réalisé une bonne course. Le Grison de 34 ans a pu rester dans le groupe de tête jusqu'au 13e kilomètre avant de lâcher prise. Le meilleur des quatre Suisses en lice a franchi la ligne d'arrivée à la 20e place, à 1'17 de Klaebo. Jason Rüesch a lui aussi réussi à se hisser dans le top 30 en terminant 22e.