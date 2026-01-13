Ueli Kestenholz est mort. Médaillé de bronze lors des Jeux olympiques de Nagano en 1998, il est décédé dans une avalanche à l'âge de 50 ans.

Gian-Andri Baumgartner

Ueli Kestenholz est décédé à l'âge de 50 ans dans une avalanche en Valais. C'est ce que rapporte la «Berner Zeitung» en se référant aux informations fournies par son cercle d'amis. Auparavant, la police cantonale valaisanne avait rapporté que dimanche, un snowboarder avait été enseveli par une avalanche au «Hockuchriz» et qu'il avait été transporté à l'hôpital de Sion après avoir été dégagé.

Ueli Kestenholz s'est fait un nom dans les années 90 dans le snowboard qui était encore jeune à l'époque. En 1998, il a remporté le bronze en slalom géant parallèle lors des Jeux olympiques à Nagano, au Japon. Il a également connu le succès aux Championnats du monde, où il a également remporté le bronze en 1995 et l'argent en 1999.

Il a mis un terme à sa carrière active après les Jeux olympiques de 2006 à Turin. L'athlète a toutefois continué à pratiquer les sports de plein air, en tant que freerider et parapentiste. Il a été impliqué dans de nombreux projets de films et de reportages photos. Il avait en particulier participé au tournage d'un documentaire sur une aventure de speed ride sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Ce film a été réalisé dans le cadre du projet «Play Gravity» avec son ami Mathias Roten, a suscité une grande attention en 2007. Roten est décédé un an plus tard dans un accident de parapente dans le Lötschental valaisan.

Malgré cette tragédie, Kestenholz a poursuivi sa passion. Suivant librement la devise décrite sur son site personnel «La vie est trop courte pour un seul sport», il a également proposé des camps de splitboard et des vols en tandem. Jusqu'à la fin, il a beaucoup voyagé dans la nature, initié les personnes intéressées à ses passions et partagé ses passions avec des personnes partageant les mêmes idées. Kestenholz laisse derrière lui sa femme et ses deux fils âgés de 17 et 9 ans.