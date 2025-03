Les femmes et les hommes ont emprunté exactement le même parcours lors du dernier super-G de la saison à Sun Valley. L'occasion était donc belle de comparer les temps et de s'apercevoir que Lara Gut-Behrami a battu la majorité des hommes!

1/5 Lara Gut-Behrami lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley. Photo: AFP

Christian Müller

Lorsqu'elle régnait sur le monde du ski féminin, Lindsey Vonn (40 ans) rêvait de descendre en même temps que les hommes pour pouvoir se comparer. La reine de la vitesse américaine caressait même ouvertement l'idée de prendre le départ chez les hommes. Lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, son souhait a enfin été exaucé. Ou en tout cas partiellement.

Classement cumulé, Super-G à Sun Valley Lukas Feurstein (Autriche), 1:10,96 minutes Raphael Haaser (Autriche), 1:11,15 Franjo von Allmen (Suisse), 1:11,38 Stefan Rogentin (Suisse), 1:11,64 Marco Odermatt (Suisse), 1:11,92 Stefan Eichberger (Autriche), 1:11,99 Frederik Moeller (Norvège), 1:12,17 Vincent Kriechmayr (Autriche), 1:12,17 Stefan Babinsky (Autriche), 1:12,20 Lara Gut-Behrami (Suisse), 1:12,35 Giovanni Franzoni (Italie), 1:12,43 Nils Allegre (France), 1:12,49 Adrian Sejersted (Norvège), 1:12,64 Ryan Cochran-Siegle (Etats-Unis), 1:12,86 Justin Murisier (Suisse), 1:12,92 James Crawford (Canada), 1:12,94 Daniel Hemetsberger (Autriche), 1:13,05 Loïc Meillard (Suisse), 1:13,34 Christof Innerhofer (Italie), 1:13,57 Lindsey Vonn (Etats-Unis), 1:13,64

En effet, lors du dernier super-G de la saison, les femmes et les hommes s'élançaient sur la même piste, avec exactement le même parcours. Mais la comparaison des temps n'est pas pertinente à 100%, car les femmes ont pu s'attaquer à la piste «Challenger» 90 minutes plus tôt que les hommes et sur une neige fraîche - un avantage pour elles.

Lara Gut-Behrami perd quatre dixièmes sur Marco Odermatt

En guise de jeu, il est toutefois permis de jeter un coup d'œil sur le classement cumulé des courses féminines et masculines. Et ce coup d'œil met encore une fois en évidence la course folle que Lara Gut-Behrami a réalisée lors de sa 47e victoire en Coupe du monde. Avec son temps de 1:12,35 minutes, la Tessinoise aurait terminé dixième chez les hommes. Dix skieurs sont moins rapides qu'elle, et cinq sont éliminés. Elle termine 1,39 seconde derrière le meilleur temps de l'Autrichien Lukas Feuerstein et seulement 43 centièmes derrière Marco Odermatt!

Et Lindsey Vonn? Certes, elle monte sur le podium chez les femmes pour la première fois depuis son retour. Mais parmi les hommes qui franchissent la ligne d'arrivée, elle ne laisse derrière elle que son compatriote américain Jared Goldberg. Lindsey Vonn perd le duel des vétérans du ski contre l'Italien Christof Innerhofer pour 7 centièmes.