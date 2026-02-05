La famille du ski norvégien s'agrandit. L'ancienne spécialiste de slalom et de géant Nina Haver-Loeseth est enceinte de leur troisième enfant, comme elle l'a annoncé sur Instagram.

Cet ex-star du slalom a une heureuse nouvelle à annoncer

Cet ex-star du slalom a une heureuse nouvelle à annoncer

Ramona Bieri

Les stars du ski vont s'affronter pour décrocher des médailles olympiques au cours des deux prochaines semaines. Une ancienne skieuse se réjouit elle de son bonheur personnel.

Nina Haver-Loeseth (36 ans) rend en effet public sur Instagram qu'elle est à nouveau enceinte. «Le bébé numéro 3 arrivera cet été», écrit la Norvégienne en commentaire d'une photo sur laquelle elle présente fièrement son «baby bump» en pleine croissance.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Elle et son mari Herman Haver Mathiesen sont en couple depuis bientôt 21 ans. Leur histoire a débuté par un mensonge «de nécessité», comme l’a révélé Nina Haver-Loeseth en mai dernier à l’occasion de leur anniversaire de mariage.

«Vingt ans se sont écoulés depuis le jour où tu as raconté à tes amis et à ta famille un mensonge utile au sujet de l’âge de l’une des sœurs Loeseth que tu avais rencontrée à Ålesund», a-t-elle écrit.

Contexte: à l’époque, Nina Haver-Loeseth n’avait que 16 ans et la différence d’âge de cinq ans avait, visiblement, été passée sous silence.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cela n'a pas affecté leur amour. En 2017, ils se sont mariés et sont parents de deux fils, Henry (4 ans) et Otto (2 ans). La famille va donc bientôt s'agrandir.

Wendy Holdener heureuse pour eux

Les félicitations du monde du ski ne se font pas attendre. «Oh wow, félicitations», écrit par exemple Wendy Holdener sous la photo. Elle est rejointe par des ex-skieuses comme Ragnhild Mowinckel, Frida Hansdotter ou Maria Tviberg.

Durant sa carrière, Nina Haver-Loeseth s'est spécialisée dans les disciplines techniques du slalom et du géant. Elle a participé à 168 épreuves de Coupe du monde et est montée huit fois sur le podium au total - dont deux fois en tant que vainqueure (un slalom en 2016 et un city-event en 2018). Elle a en outre remporté la médaille de bronze par équipe avec la Norvège lors des matches des Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud). En mars 2020, régulièrement ralentie par des blessures, elle a mis un terme à sa carrière.