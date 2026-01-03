Simon Ammann écarté de la Tournée des Quatre Tremplins

Simon Ammann, légende suisse du saut à ski, voit son rêve olympique s'éloigner. Écarté de la Tournée des Quatre Tremplins, il devra briller en Continental Cup à Sapporo pour espérer une sélection pour ses huitièmes Jeux.

Nicola Abt

C'est un coup dur pour Simon Ammann dans sa lutte pour décrocher le dernier ticket olympique. La légende du saut à ski doit quitter la Tournée des Quatre Tremplins après seulement deux sauts. Et la situation est encore plus délicate pour le quadruple champion olympique.

Comme l'a annoncé le responsable du saut à ski suisse Joel Bieri au journal Blick, Simon Ammann ne devrait probablement pas non plus être convoqué pour la première épreuve de Coupe du monde après la Tournée. «Simon se rendra très certainement à Sapporo pour participer à la Continental Cup», explique Joel Bieri.

Alors que ses principaux concurrents pour une sélection olympique, Killian Peier (30 ans) et Felix Trunz, peuvent évoluer en Coupe du monde, Simon Ammann doit rétrograder d'un niveau. En cause: ses performances insuffisantes lors de la Tournée des Quatre Tremplins.

L'épreuve de force olympique en Asie

Lors de ses deux concours, le Toggenbourgeois a manqué la qualification pour la deuxième manche. Dans le même temps, Felix Trunz (6e et 11e) et Killian Peier (7e et 12e) ont livré des prestations convaincantes en Continental Cup. «Au vu de leurs bonnes performances, il était clair que si quelqu'un ne marquait aucun point, nous procéderions à un changement après Garmisch», précise Joel Bieri. C'est ce qui est arrivé à Simon Ammann et à Juri Kesseli.

Les deux sauteurs doivent désormais se remettre au plus vite de ce revers. Des blocs d'entraînement sont prévus dimanche et lundi à Kandersteg. «Les conditions y sont actuellement excellentes», souligne Joel Bieri. Ensuite, cap sur l'Asie, où se jouera l'épreuve de force olympique.

Les concurrents de Simon Ammann ont une énorme opportunité

Alors que Gregor Deschwanden et Sandro Hauswirth (25 ans) sont assurés de décrocher leur billet pour les Jeux olympiques, cinq athlètes se disputent la dernière place disponible. Une première décision tombera lors des concours de Continental Cup des 10 et 11 janvier. «Seuls les meilleurs pourront rester au Japon et participer à la Coupe du monde», explique encore Joel Bieri.

Pour Simon Ammann, le message est clair: il devra briller dès le week-end suivant, sous peine de voir son rêve de participer à ses huitièmes Jeux olympiques s'envoler définitivement. A l'heure actuelle, le vétéran ne peut qu'espérer que Killian Peier et Felix Trunz ne se surpassent pas lors de la Tournée. Si l'un des deux parvenait à se classer à deux reprises dans les points, la situation de Simon Ammann se compliquerait encore davantage.