La FIS a rejeté une offre de 400 millions d'euros

1/4 Une offre de rêve? CVC (Capital Partners), l'une des dix plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, dont le siège est au Luxembourg, a fait une offre à la Fédération internationale de ski (FIS). Blick s'est procuré la lettre. Photo: Screenshot

Mathias Germann , Matthias Dubach et Marcel W. Perren

Ils skient à 130 km/h sur la piste, volent jusqu'à 100 mètres et enfoncent les carres de leurs skis dans la glace (on parle rarement de neige). Voici le quotidien des skieurs professionnels. Malgré les risques de blessures qu'ils encourent, tous ne peuvent pas vivre correctement de leur métier. C'est précisément pour cette raison que le richissime président de la FIS Johan Eliasch a déclaré lors de son entrée en fonction il y a trois ans: «L'objectif doit être de gagner des prix comme au tennis.» Seulement voilà, alors que Justin Murisier, le vainqueur de la descente de Beaver Creek, ne reçoit que 45'000 francs, Jannick Sinner a encaissé un chèque de 3,6 millions de dollars pour sa dernière victoire à l'US Open, soit 80 fois plus.

D'aucuns objecteront que ce n'est pas le cas et qu'il ne faut pas comparer le ski au tennis. C'est vrai. Alors que le premier intéresse surtout la Suisse et l'Autriche, le second est un sport mondial. Johan Eliasch l'a pourtant fait. Et a ainsi ouvert un débat qu'il n'a pas réussi à refermer jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, la centralisation souhaitée des droits publicitaires, une étape décisive pour lui, piétine. Les fédérations nationales telles que la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne se sentent ignorées, voire lésées, parce que le Britannique ne tient pas compte de son souhait de commercialiser lui-même la Coupe du monde.

Mais voilà qu'une manne financière inattendue se profile à l'horizon! Blick s'est procuré une lettre explosive adressée à la FIS par CVC (Capital Partners), l'une des dix plus grandes entreprises de private equity au monde, dont le siège est au Luxembourg. Le private equity? Cela désigne des participations dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse – comme la FIS. Dans la lettre, une offre presque immorale est faite à la Fédération internationale de ski: CVC propose 400 millions d'euros pour la commercialisation de toutes les disciplines sportives de la FIS (ski alpin, ski de fond, saut à ski, etc.). Le tout est appelé «Project Snow». On y décrit comment on veut faire grandir les sports de neige – et pas seulement en Europe.

Valeur publicitaire estimée à 2 milliards d'euros

Si l'on en croit l'offre, la CVC ne veut pas vraiment se mêler de la FIS, mais lui laisser plus ou moins les mains libres pour la mise en œuvre des produits. On peut seulement lire: «CVC propose d'investir dans les droits commerciaux des sports de neige en échange d'une participation de 20%. Ces fonds peuvent être utilisés par la FIS et toutes les associations nationales de ski pour investir durablement dans le sport: dans les événements, les équipes et la croissance commerciale future.»

La lettre ajoute: «En plus des 400 millions d'euros, toutes les parties concernées continueraient à recevoir des distributions provenant de la vente de droits commerciaux, tout en visant une croissance significative pendant notre partenariat.» Sur la base des données disponibles, CVC estime la valeur publicitaire de l'entreprise «Snow Sports Commercial» à 2 milliards d'euros. À la FIS, on écrit: «Nous travaillerions avec vous pour convenir de l'échelonnement de cet investissement (par exemple sur 3 à 5 ans) et pour déterminer comment ces revenus seraient utilisés pour des investissements soutenant le plan d'affaires, des investissements auprès des fédérations nationales et de la FIS et des investissements dans les athlètes et autres projets.»

Il faut savoir à ce sujet: CVC s'est fortement profilé dans le sport-business au cours des 20 dernières années. On a une grande expérience dans le marketing sportif: par exemple en Formule 1, dans les ligues de football en Espagne et en France, ainsi que dans le tennis féminin. Et maintenant, les sports de neige devraient s'y ajouter. Mais la FIS semble vouloir renoncer à cet argent.

«Pas un besoin», écrit la FIS.

Blick a également pu consulter la réponse de la Fédération internationale de ski à la CVC. Et la FIS refuse de répondre. Elle ne propose même pas d'entretien. La raison: on est déjà en train de mettre en œuvre la centralisation souhaitée avec le distributeur Infront. Concrètement, on peut lire: «Le 26 avril 2024, le Conseil de la FIS a voté en faveur de la centralisation des droits médiatiques et de retransmission internationaux, ce qui a ouvert la voie à la FIS pour la signature d'un accord d'agence exclusif avec Infront.» Selon la FIS, l'intérêt de CVC arrive trop tard. De plus, on peut y lire: «La FIS est très bien capitalisée et n'a actuellement pas besoin de fonds supplémentaires pour mettre en œuvre ses plans stratégiques.»

Seule la FIS sait exactement en quoi consistent les contrats avec Infront et si un retrait ne serait pas possible. De l'extérieur, on a l'impression que la Fédération internationale de ski a laissé passer une énorme opportunité en refusant l'offre de CVC.

Actuellement, le ski est très éloigné des prize money du tennis. À l'exception de deux courses (Kitzbühel chez les hommes et Flachau chez les femmes), tous les organisateurs ne distribuent cet hiver que le minimum de 144'000 francs fixé par la FIS. «Il y en a qui n'ont presque plus de marge de manœuvre. Toute l'infrastructure coûte de plus en plus cher. Que ce soit la préparation des pistes, la sécurité, l'aire de départ ou d'arrivée. On veut rendre le produit toujours plus attractif, mais cela coûte toujours plus cher», explique le directeur du ski alpin suisse Hans Flatscher.

Un besoin urgent d'argent

Les conséquences? Celui qui termine dixième de la descente du Lauberhorn à Wengen ne touche plus que 3000 francs. Et sur cette somme, comme la plupart du temps en Coupe du monde, il doit encore verser 20 à 30% aux autorités fiscales. Même le sponsor principal, que presque tous les athlètes peuvent choisir eux-mêmes, ne fait généralement pas le poids. Une chose est sûre: en matière de finances, la FIS est à la traîne par rapport à ses propres attentes.