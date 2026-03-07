En plus de quatre globes de cristal, ce qui devient la norme pour lui chaque saison, Marco Odermatt pourrait s'emparer de plusieurs records dans les semaines à venir. Quel cador!

Marco Odermatt part à la chasse aux records... et il en battra un à coup sûr

Marcel W. Perren

Le village slovène de Kranjska Gora occupe une place particulière dans la carrière de Marco Odermatt. C’est en effet ici que le Nidwaldien a décroché son premier podium en Coupe du monde en 2019, avec une troisième place en géant. Depuis, il n’a jamais quitté le top 3 lors de la classique disputée sur la piste de Podkoren.

En 2021 et 2023, le skieur Stöckli a triomphé. En 2022, il avait pris les deuxième et troisième places des deux géants disputés, avant de terminer à nouveau troisième l’an dernier. Ce samedi, Marco Odermatt peut s’assurer pour la cinquième fois de sa carrière le petit globe du slalom géant à Kranjska Gora. Avant l’avant-dernière course de la saison dans la discipline, la superstar du lac des Quatre-Cantons possède 103 points d’avance sur le champion olympique Lucas Pinheiro Braathen au classement.

Concrètement, une victoire lui garantirait le globe. Parallèlement, le futur quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde peut encore, au moins en théorie, battre trois records cet hiver.

Le record de victoires sur une saison

Pour l’instant, Marco Odermatt partage ce record avec le Suédois Ingemar Stenmark, l’Autrichien Hermann Maier et Marcel Hirscher: chacun a signé 13 victoires lors d’un même hiver de Coupe du monde. Cette saison, Marco Odermatt en compte neuf. Comme il lui reste encore sept courses à disputer, finale de Kvitfjell comprise, il pourrait devenir l’unique détenteur du record. Mais deux épreuves de vitesse sont prévues à Kvitfjell, où le skieur de Buochs ne s’est encore jamais imposé. Il paraît donc peu probable qu’il dépasse la barre des 13 succès.

Quatre globes trois ans de suite

Comme Marco Odermatt lors des deux derniers hivers, Hermann Maier avait réussi deux fois de suite (1999/2000 et 2000/01) à remporter, en plus du grand globe du classement général, les petits globes de descente, de super-G et de géant. En revanche, aucun skieur n’est encore parvenu à réaliser cet exploit trois saisons consécutives. Odermatt est bien placé pour y parvenir. Il a quasiment déjà assuré le classement général et celui de la descente, et il compte plus de 100 points d’avance aussi bien en super-G qu’en géant.

Le record de points

Celui-ci appartient déjà à Marco Odermatt. En 2023, il avait battu la marque d’Hermann Maier (2000 points en 1999/2000) en totalisant 2042 points. Cette saison, le Nidwaldien en est à 1485 unités. S’il remportait ses sept dernières courses, il atteindrait 2185 points. Il pourrait toutefois battre son propre record avec quatre victoires et trois troisièmes places (2065 points). Et pour un skieur d’exception comme lui, ce scénario n’a rien d’irréaliste.