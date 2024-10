Tina Weirather évalue les chances des stars du ski suisse cet hiver. Photo: Sven Thomann 1/4

Mathias Germann

Vainqueure l'an dernier du classement général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami peut-elle conserver le grand globe de cristal? Tina Weirather en est convaincue. La championne liechtensteinoise explique pourquoi elle croit en la Tessinoise, alors que la saison de ski recommence dans une semaine à peine.

Tout le monde devient fou avant le début de la saison à Sölden. Pourquoi?

Je ne le dirais pas comme ça, mais c'est vrai que la tension avant la première course est énorme. Après des mois de travail dans le silence et sans public sur la neige, on se retrouve soudain sous les feux de la rampe. Tous les médias sont là, de nombreux fans aussi. Grâce à l'entraînement, on a une idée générale de sa forme. Mais vais-je pouvoir livrer la marchandise en course? Les conditions seront-elles les mêmes qu'à l'entraînement? Il y a beaucoup de questions qui créent de la tension.

Qui sera devant à Sölden - et pourquoi?

Lara Gut-Behrami, Federica Brignone et Mikaela Shiffrin. Lara et Federica sont toutes deux montées quatre fois sur le podium à Sölden. Toutes deux sont courageuses et ne se laissent pas déstabiliser par la tension décrite plus tôt. Shiffrin compte même six podiums à Sölden, mais elle est souvent plus vulnérable en début de saison. Après Noël, elle a passé la vitesse supérieure et était presque imbattable.

Lara Gut-Behrami remportera-t-elle à nouveau le classement général de la Coupe du monde?

La saison dernière, Lara a connu des phases incroyablement fortes. Si elle parvient à maintenir ces performances tout au long de cette année, elle peut à nouveau y arriver. Sa principale concurrente est Shiffrin. Si elle ne rate aucune course cette fois-ci et qu'elle skie comme on la connaît, ce sera difficile pour toutes les autres. Le fait que Shiffrin ne participe pas aux descentes cette saison pourrait cependant ouvrir un peu le champ. Toutefois, elle aura toujours trois disciplines dans lesquelles elle fait partie des favorites dans chaque course, soit autant que Lara.

Mikaela Shiffrin va-t-elle atteindre les 100 victoires cet hiver?

Je parierais un peu là-dessus, mais la cote est probablement basse. Il ne lui manque que trois victoires, ce qu'elle a toujours fait depuis 2013. Je ne pense pas qu'il y ait une grande inconnue chez elle. Son genou est guéri, elle s'est bien entraînée - et elle prouve depuis longtemps qu'elle a toujours faim malgré son nombre impressionnant de victoires.

Quelle est la skieuse que vous avez presque peur de regarder?

Peur, pas directement, mais avec Sofia Goggia, je suis toujours un peu inquiète. Elle peut accumuler beaucoup d'énergie, ce qui la rend très rapide. Mais si cette énergie se libère au mauvais moment, cela devient dangereux. Sofia s'est déjà blessée quatre fois à la même période de la saison : de fin janvier à début février. C'est un défi mental, surtout quand on se s'approchera des championnats du monde de Saalbach.

Quelle Suissesse va nous surprendre?

Si je le dis maintenant, ce n'est plus une surprise! Je ne veux rien dire sur les jeunes athlètes pour ne pas leur mettre la pression. Je pense que Wendy Holdener va nous surprendre. Logiquement, Wendy est toujours un gage de succès, mais si elle revient après sa blessure et la perte de son frère et qu'elle gagne, ce sera encore plus fort.

Comme d'habitude, vous analysez les courses féminines pour la SRF. Laquelle attendez-vous avec impatience?

Saint-Moritz, les seules courses à domicile de l'hiver. Ce sera certainement magnifique, surtout au moment de Noël. Et je me réjouis des Championnats du monde à Saalbach - ce sera un énorme spectacle.

Wendy Holdener, Joana Hählen, Aline Danioth, Corinne Suter et Jasmine Flury sont plus ou moins proches de faire leur retour. Qu'attendez-vous d'elles?

Il faut considérer chacune de ces athlètes séparément, car derrière chacune se cache une histoire différente, un destin à part. Certaines sont déjà proches de leur meilleure forme, comme Wendy et Joana. D'autres, comme Corinne, luttent encore avec des hauts et des bas. Aline a été absente si longtemps qu'il faut lui laisser un peu de temps pour se remettre dans le bain, même en termes de numéro de dossard. Quant à Jasmine, il lui faudra encore patienter jusqu'à son retour complet.

Quelle piste aimeriez-vous redescendre si vous le pouviez?

Nulle part, j'ai été trop peu en salle de musculation (rires). Mais si j'étais en forme, j'aimerais bien skier à nouveau à Beaver Creek. Ce parcours a malheureusement été trop rare dans le calendrier de la Coupe du monde, alors qu'il est vraiment cool: raide, exigeant, et pourtant, on a l'impression fantastique de toucher parfaitement la ligne et les vagues.