Était-elle rapide ou lente? Alors que certains journalistes ont acclamé Lindsey Vonn (40 ans) pour ses courses, d'autres ont écrit que ses performances étaient décevantes.

Commençons par les faits: L'Américaine a fait son retour le week-end dernier après une pause de cinq ans et trois opérations - avec un genou dont la partie supérieure a été remplacée par des répliques en titane. Elle a terminé 24e (+1,44 seconde) et 27e (+1,53) lors des descentes FIS de Copper Mountain (USA), et 24e (+2,19) et 19e (+2,06) lors des deux super-G du lendemain.

«Je me suis qualifiée pour la Coupe du monde!», s'est réjouie l'Américaine. En effet, elle a ramené ses points FIS en dessous de 80 dans les deux disciplines, ce qui permet à la fédération américaine de demander pour elle une wild card pour la Coupe du monde. Stefan Abplanalp, expert en ski de la SRF, n'a pas vu Lindsey Vonn skier, mais a parlé à ses coachs. «Ils ne m'ont dit que du bien. Lindsey est tout à fait dans les temps».

Le Bernois de l'Oberland s'est occupé de Lindsey Vonn il y a neuf ans, lorsqu'elle est également revenue après une grave blessure - avec succès. La championne aux 82 victoires en Coupe du monde sera-t-elle donc au départ à Saint-Moritz (21 et 22 décembre) comme prévu? «Lindsey participera cette semaine aux entraînements à Beaver Creek et sera également ouvreuse pour la course officielle. Nous en saurons plus après».

«Les concurrentes n'ont pas dormi»

En fait, on devrait mieux savoir dimanche dans quel état d'esprit se trouve vraiment Lindsey Vonn. En effet, les courses FIS de Copper Mountain (Etats-Unis) ont permis de faire un premier bilan. «Les manches étaient raccourcies, donc plutôt faciles, et Lindsey a dû faire preuve de tactique, ne pas prendre beaucoup de risques, car elle devait absolument franchir la ligne d'arrivée».

Elle a réussi le premier test d'endurance, mais il y en aura d'autres bien plus importants. «Il ne faut pas oublier qu'elle sait comment les choses fonctionnent, mais qu'elle a été longtemps éloignée des affaires. Et ses concurrentes ne se sont pas endormies ces dernières années. Elle doit réapprendre à faire des courses et à trouver le rythme de la compétition».

Justin Murisier miserait de l'argent sur une médaille de Lindsey Vonn aux Mondiaux

Toujours est-il que des athlètes de haut niveau comme Marco Odermatt ou Justin Murisier ont observé Lindsey Vonn à l'entraînement la semaine dernière et ont été impressionnés. Justin Murisier a déclaré à Blick: «Malheureusement, en tant que skieur professionnel, je n'ai pas le droit de parier sur les courses de ski, sinon je miserais de l'argent sur le fait que Lindsey remportera une médaille aux championnats du monde de Saalbach. La piste de descente féminine de Saalbach est très plate, elle pourra y exploiter pleinement sa grande force de glisse».

Stefan Abplanalp ne va pas jusque-là. Mais d'une manière ou d'une autre, il se réjouit du retour de son ancienne protégée. «C'est une belle histoire et je fais confiance à Lindsey pour tout».