Coup dur pour Lindsey Vonn! Sa bien aimée petite chienne Lucy s'en est allée. L'Américaine lui a rendu hommage sur Instagram. «Nous avons vécu tant d’aventures incroyables et créé tellement de souvenirs», pleure-t-elle.

«Tant de lumière et d'amour»

Lindsey Vonn traverse un moment difficile. L'ancienne championne de ski a annoncé ce dimanche sur Instagram la disparition de son chien Lucy, qui l’accompagnait depuis neuf ans. Très attachée à ses animaux, l’Américaine a rendu un vibrant hommage à sa fidèle compagne.

«Aujourd’hui, ma douce, douce Lucy nous a quittés», a-t-elle écrit en légende d’une série de photos retraçant leur histoire. Elle décrit une relation exceptionnelle avec sa chienne, qui a partagé son quotidien dans les moindres détails: «Dès le premier instant et jusqu’au dernier, elle m’a apporté tant de lumière et d’amour. Nous avons voyagé à travers le monde, skié, fait de la randonnée, du vélo, exploré, sauté des cascades, volé en montgolfière, assisté aux Jeux olympiques… Nous avons vécu tant d’aventures incroyables et créé tellement de souvenirs.»

Lindsey Vonn, qui a perdu sa mère en 2022, se console en imaginant Lucy auprès d’elle et de son ancien chien Bear: «Je les vois tous ensemble, courir, heureux et sans souffrance, veillant sur moi depuis là-haut.»

Malgré la douleur, la triple médaillée olympique trouve du réconfort auprès de son autre chien, Leo, toujours en pleine forme à 12 ans. «C’est un retour aux sources… juste Leo et moi. Heureusement, il est toujours en rémission et va bien.»

Un hommage émouvant qui rappelle à quel point les animaux font partie intégrante de la vie de Lindsey Vonn.