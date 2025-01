Les Suisses ne montent pas sur le podium à Kitzbühel

Tanguy Nef a été le meilleur Suisse à Kitzbühel ce dimanche. Photo: Johann Groder/Expa/freshfocus

Contrairement à Lara Gut-Behrami en milieu de journée à Garmisch, les Suisses ne sont pas montés sur le podium à Kitzbühel. Bien partis après la première manche, avec des 5e et 7e places respectives, Tanguy Nef et Daniel Yule n'ont pas confirmé sur le deuxième tracé. Les deux Suisses ont dû se contenter des places d'honneur dans la station autrichienne. Si le Genevois n'a pas grand-chose à se reprocher, son ski était correct mais sans non plus être suffisamment bon, son homologue valaisan a raté le coche. Excellent et en tête sur la majeure partie du tracé, il a perdu toute son avance sur les dernières portes et doit finalement se contenter du 11e rang, derrière Tanguy Nef (7e).

Cette course a été remportée par le Français Clément Noël, quatrième après la première manche. Le nouveau leader du classement de la Coupe du monde de slalom a pu profiter des grosses erreurs des deux premiers du premier tracé, son compatriote Steven Amiez et le Norvégien Timon Haugan, tous deux partis à la faute. Le Tricolore a devancé l'Italien Alex Vinatzer (+0"09) et le Brésilien Lucas Braathen (+0"19).

Loïc Meillard enfourche

Ce dimanche est à oublier du côté de Loïc Meillard. 25e après la première manche, le Valaisan était bien parti sur le deuxième tracé. Sauf qu'il a enfourché à la mi-course et repart ainsi avec un zéro pointé de ce slalom de Kitzbühel. Rageant pour le classement de la discipline, quand on sait que Henrik Kristoffersen a été éliminé le matin même.

Autre Suisse engagé en deuxième manche, Marc Rochat a vu du vert à l'arrivée et a pu grappiller quelques places (20e). Par contre, Ramon Zenhaüsern a perdu du temps sur le matin. Le Haut-Valaisan a toutefois regoûté aux points après cinq courses de suite sans que ça ne fut le cas. Rassurant pour le slalomeur, qui termine finalement à la 23e place.