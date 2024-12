Marco Kohler est de retour! Photo: Sven Thomann

Il est particulièrement réjouissant que Marco Kohler (27 ans) apparaisse dans l'effectif communiqué par Swiss-Ski avant les courses du week-end à Beaver Creek! Le skieur, en proie à de nombreuses blessures dernièrement, pourrait ainsi effectuer son grand retour en Coupe du monde après s'être déchiré le ligament croisé du genou droit lors d'une grave chute sur le Lauberhorn en janvier 2024. Il s'agissait de la deuxième blessure grave du Bernois après celle au genou gauche en janvier 2020. Dans les semaines précédant sa nouvelle blessure, il avait obtenu son premier top 10 en Coupe du monde.

Étant donné que 13 skieurs ont été nominés pour les courses de vitesse de Beaver Creek, il ne sera décidé qu'au dernier moment si Marco Kohler fera son retour en Coupe du monde ou non. La sélection finale pour la descente du vendredi 6 décembre et le super-G (7 décembre) aura lieu peu avant la course. Huit athlètes seront alignés pour le slalom géant de dimanche 8 décembre.

L'effectif des courses de vitesse: Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Gino Caviezel, Livio Hiltbrand, Marco Kohler, Urs Kryenbühl, Loïc Meillard, Josua Mettler, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Lars Rösti.

L'effectif du slalom géant: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Gino Caviezel, Justin Murisier, Fadri Janutin, Livio Simonet, Sandro Zurbrügg.