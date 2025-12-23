Pour la première fois, une épreuve de Coupe du monde de ski alpin se tiendra à Livigno ce samedi. Marco Odermatt vise à conserver sa place de leader face à Vincent Kriechmayr, à seulement 16 points derrière lui.

Pour la toute première fois, une épreuve de Coupe du monde se tiendra à Livigno ce samedi. L’équipe Swiss-Ski sera représentée par huit skieurs pour le Super-G (à suivre en direct dès 11h30 sur Blick): Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Justin Murisier, Loïc Meillard, Marco Kohler et Alessio Miggiano.

Marco Odermatt vise à conserver le maillot de leader pour la nouvelle année, mais son avance sur l’Autrichien Vincent Kriechmayr n’est que de 16 points. En cas de victoire de Vincent Kriechmayr, le skieur de Nidwald perdrait la tête du classement général de la Coupe du monde.

Cette course a été ajoutée au calendrier car aucune épreuve de Coupe du monde n’est organisée à Bormio cet hiver en raison des Jeux olympiques, toutes les compétitions de ski alpin olympiques se déroulant sur le Stelvio.