1/6 Romy Ertl prouve que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Des noms bien connus réapparaissent régulièrement en Coupe du monde de ski. Felix Neureuther a imité ses parents Christian Neureuther et Rosi Mittermaier, tout comme Tina Weirather a imité ses parents Harti Weirather et Hanni Wenzel.

Tous deux ont tiré un trait sur leur carrière depuis longtemps. Mais, en ce moment-même, des enfants d'anciennes stars participent également à la Coupe du monde. Par exemple Steven Amiez, fils du slalomeur français Sébastien Amiez. Ou encore Lara Colturi, fille de Daniela Ceccarelli. Et un autre grand nom pourrait bientôt les rejoindre.

Martina Ertl a mis un terme à sa carrière il y a 19 ans. L'ancienne spécialiste de la technique s'est retirée avec deux titres de championne du monde (combiné et équipe), trois médailles olympiques (deux d'argent, une de bronze) et deux globes de cristal en slalom géant. L'Allemande a, semble-t-il, transmis son talent à sa fille. Romy, 17 ans, est considérée comme un grand espoir pour l'avenir.

Médaille de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse

Elle a obtenu une place dans le cadre élargi de la Coupe du monde pour la saison à venir. Maman Martina a participé à 407 courses (14 victoires) à ce niveau. Sa fille pratique principalement le slalom et le géant. On ne sait pas quand elle fera sa première expérience en Coupe du monde, mais il y a de fortes chances que ce soit cet automne déjà, car les techniciennes sont rares dans l'équipe allemande. Derrière la leader de l'équipe Lena Dürr et Emma Aicher, il n'y en a pratiquement aucune qui marque des points.

Romy Ertl a déjà prouvé son talent à plusieurs reprises, elle qui concourt chez les adultes depuis l'avant-dernière saison et est montée 13 fois sur le podium des courses FIS (trois victoires). Depuis l'hiver dernier, elle participe également à la Coupe d'Europe et a obtenu quatre classements entre la 17e et la 28e place en géant. A cela s'ajoutent ses participations aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2024 (médaille de bronze en combiné) et aux Championnats du monde juniors de 2025.

Les conseils de Mikaela Shiffrin

Sa maman n'est pas la seule à lui donner des conseils pour réussir sa carrière. La championne américaine Mikaela Shiffrin lui a également donné de précieux conseils il y a deux ans. Regarder beaucoup de vidéos de ses idoles et être assidue, c'est ce qu'elle a conseillé à Romy, a révélé un jour sa maman Martina.

Il semble que Romy Ertl ait suivi ce conseil. Il est bien possible qu'elle n'ait pas seulement regardé des vidéos de sa mère, mais aussi de Mikaela Shiffrin.