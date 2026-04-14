La Fribourgeoise Sue Piller, 20 ans, éblouit le ski suisse avec 73 points en Coupe du monde et une victoire en Coupe d'Europe. Mais derrière ces succès, elle confie avoir dû surmonter une pression paralysante.

Mathias Germann et Benjamin Soland

Sue Piller est l'une des étoiles montantes du ski suisse cet hiver. La Fribourgeoise de 20 ans a marqué 73 points en Coupe du monde de géant (27e place) et a participé à ses premiers Jeux olympiques. «Elle skie avec beaucoup de finesse et de manière très propre. C'est une excellente skieuse», analysait la légende du ski Bernhard Russi. Aujourd'hui, elle confie: «L'hiver a été super, j'ai dépassé toutes mes attentes».

«Je ne regardais plus que les classements»

Elle ajoute toutefois un «mais» lors de l'interview. Pourquoi? Sue Piller explique: «Fin janvier, je me suis perdue. Je ne voyais plus que les résultats et je me suis mise trop de pression». En conséquence, le côté ludique a disparu et la jeune Fribourgeoise s'est crispée. «Je ne regardais plus que les classements, je ne me définissais plus qu'à travers eux. Je ne me voyais plus comme Sue Piller, mais comme la personne qui avait terminé sixième à Spindlermühle et qui allait participer aux Jeux olympiques».

Sue Piller a fini par comprendre qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. «J'ai réalisé que ce n'était pas possible. J'ai recommencé à me recentrer sur le ski et à ne plus me focaliser sur les résultats». Petit à petit, elle a réussi à sortir de cette spirale, avec comme point d'orgue sa victoire en géant lors de la finale de la Coupe d'Europe à Schladming (Autriche). «Ça m'a vraiment fait du bien», se réjouit-elle.

Sue Piller ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. «J'ai encore méga envie de faire des courses». Elle n'aura pas de vacances cet été, puisqu'elle intégrera l'école de recrues pour sportifs d'élite à Macolin. «Ça dure jusqu'en août. Je m'en réjouis».

«C'est un processus d'apprentissage»

Comment Sue Piller va-t-elle faire pour ne pas se perdre à nouveau l'hiver prochain? Après tout, ce n'est pas la première fois que cela lui arrive: déjà au niveau régional, sa grande ambition était une force, mais parfois aussi une faiblesse. «Cela m'accompagnera probablement encore. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. En fin de compte, c'est un processus d'apprentissage».