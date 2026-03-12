La Suisse a dû se contenter d'une nouvelle quatrième place lors du géant des Mondiaux juniors. La deuxième manche n'a pas souri aux Suissesses, et c'est finalement l'Italie qui a exulté.

Benjamin Gwerder

La situation de départ est prometteuse. Après la première manche du géant des championnats du monde juniors à Narvik, deux Suissesses rêvent d’une médaille. C’est certes l’Italienne Anna Trockner qui a frappé le plus fort lors de la première manche. Mais les deux grands espoirs suisses Sue Piller et Dania Allenbach se positionnent à huit dixièmes d'elle. Elles occupent les deuxième et troisième places et entretiennent l'espoir.

Sue Piller se retrouve à l'envers

L'après-midi, la piste est nettement plus molle que le matin. Alors que le soleil est de nouveau bas à l'horizon, les organisateurs doivent ajouter du sel pour que la piste reste à peu près compacte.

La fille de la championne du monde Sonja Nef est la première Suissesse à se lancer dans l'après-midi. Anna Flatscher (25e de la première manche) termine sa course de manière solide. Mais cette manche ne lui permet pas de faire de grands bonds en avant. Elle termine à la 23e place finale.

Plus loin, la situation devient amère pour les espoirs de médaille suisses. Dania Allenbach ne trouve pas son rythme sur cette neige. La Bernoise perd du temps tout au long de sa course et se retrouve à la fin avec plus d'une seconde de retard.

La course de Sue Piller se termine de manière plus spectaculaire. La deuxième de la première manche prend un départ agressif, mais s'emballe dans un virage et se retrouve soudain à l'envers sur la piste. Elle peut continuer, mais ses rêves de médaille s'envolent.

Il en va tout autrement pour Anna Trockner. La leader, 30e à s'élancer en deuxième manche, ne se laisse pas déstabiliser. Avec le troisième meilleur temps sur le deuxième parcours, elle remporte la course de manière souveraine. Derrière elle, l'Américaine Elisabeth Bocock et sa compatriote Tatum Bieler, complètent le podium.

Quatrième médaille en chocolat

Au final, la meilleure Suissesse est Shaienne Zehnder, qui a habilement profité des conditions difficiles pour skier fort lors de la deuxième manche. Elle est passée de la huitième à la quatrième place. C'est déjà la quatrième médaille en chocolat qpour la Suisse lors de ces championnats du monde.

Dania Allenbach, elle, a reculé à la douzième place, pendant que Sue Piller ne se classe que 25e après son faux pas. La Suisse doit donc toujours attendre avant de récolter sa troisième médaille lors de ces Mondiaux juniors.

La compétition se poursuivra vendredi à Narvik avec le géant des hommes. Ce week-end, les deux épreuves de slalom auront lieu. Le samedi chez les femmes et le dimanche chez les hommes.