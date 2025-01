Marco Odermatt vise un double quadruple succès

1/5 Marco Odermatt a déjà mis l'accent sur Adelboden. Photo: AFP

Marco Pescio et Marcel W. Perren

Pour une fois, Marco Odermatt (27 ans) pourrait être au centre de l'attention cet hiver, non pas en tenue de course sur une piste de Coupe du monde, mais en smoking sur une scène. La superstar du ski sera à nouveau le grand favori des Sports Awards qui auront lieu dimanche soir (20h05, RTS 2). Lors des trois dernières années, le triple champion du monde de ski a été nommé sportif suisse de l'année.

Odermatt irait-il chercher lui-même son prix dans les studios de la SRF à Zurich? Selon toute vraisemblance, oui. Il veut que cela soit possible malgré un emploi du temps chargé. Il a placé la soirée de gala au Centre de deux blocs de préparation pour l'événement phare de la Coupe du monde qui aura lieu samedi prochain. Le slalom géant d'Adelboden, lors duquel le Nidwaldien pourrait triompher pour la quatrième fois consécutive - tout comme lors des Sports Awards - est prévu.

Faire du freeride avant Adelboden

Afin d'aborder l'épreuve de la manière la plus détendue possible sur le plan mental, la figure de proue de Swiss-Ski a misé sur un peu de distraction en début d'année en réalisant une session de freeride vendredi en Suisse centrale. Une séance de ski libre pour s'aérer l'esprit avant que tout le monde ne s'intéresse à lui à Zurich puis à Adelboden. Et aussi pour se remettre des événements tragiques qui ont eu lieu à Bormio - avec les chutes graves de Cyprien Sarrazin et Gino Caviezel et ses deux cinquièmes places.

Après le détour par Zurich, le dernier bloc d'entraînement aura lieu lundi. Puis, Odermatt se rendra à Reiteralm pour s'entraîner une nouvelle fois au slalom géant. Et ce, peut-être avec une nouvelle récompense en poche.