La vainqueure Camille Rast n'est pas la seule à rayonner à Kranjska Gora! Wendy Holdener a mis fin à sa période de disette et monte sur le podium pour la première fois de l'hiver.

Ramona Bieri

Lorsque Wendy Holdener franchit la ligne d'arrivée et voit que son nom s'allume en vert, elle crie de joie. Non pas parce qu'elle vient de remporter le slalom de Kransjka Gora, car les deux meilleures, Mikaela Shiffrin et Camille Rast, sont encore en haut. Mais à ce moment-là, Wendy Holdener sait qu'elle sera au moins troisième. Et qu'elle monte donc sur le podium pour la première fois de l'hiver. Le soulagement se lit sur son visage.

«Cela fait vraiment du bien», dit-elle au micro de la télévision suisse. Après presque un an, elle se classe à nouveau dans le top 3 en Coupe du monde, ce qu'elle avait fait pour la dernière fois le 14 janvier 2025 à Flachau, où elle avait terminé deuxième. Il n'est pas surprenant qu'elle y soit arrivé à Kranjska Gora, tant le parcours lui convient. Lors de sa 17e course, elle y monte en effet pour la sixième fois sur le podium (cinq fois en slalom, une fois en géant). Ces derniers jours, elle a beaucoup travaillé sur son état d'esprit, révèle-t-elle. Et elle a pu le mettre en pratique lors de la course.

Elle tire aussi sa force du fait que sa famille et ses amis l'encouragent à l'arrivée et elle se réjouit de pouvoir fêter avec eux «avec un bon repas italien». Mélanie Meillard franchit elle aussi la ligne d'arrivée avec le sourire. Douzième, elle entre pour la première fois de la saison dans le top 15 - et remplit la moitié de la limite olympique. «Je ne peux qu'être satisfaite de ce résultat», dit-elle. «C'est déjà un bon pas en avant».

Eliane Christen: «J'ai trop freiné»

Eliane Christen ne peut pas tout à fait suivre le rythme. Avec un nouveau classement dans le top 15, elle aurait eu son ticket olympique en poche, mais elle le rate nettement en se classant 23e. «J'ai l'impression d'avoir un peu appuyé sur le frein», dit-elle en faisant son autocritique. Mais elle obtient tout de même des points pour la cinquième fois consécutive.

Les autres Suissesses sont beaucoup plus loin, voire carrément éliminées. Lors de la première manche, Aline Danioth n'est parvenue qu'à la deuxième porte, où elle a enfourché. Janine Mächler n'est pas allée beaucoup plus loin, la même mésaventure lui étant survenue à la troisième porte. Anuk Brändli est également éliminée. Nicole Good et Aline Höpli sont elles parvenues à franchir la ligne d'arrivée, mais en accusant un tel retard qu'elles ne se sont pas qualifiées pour la deuxième manche.



