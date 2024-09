Matthias Dubach

La famille Kunstadt 2019 avec le père Eric, la mère Shannon et les enfants Levi, Elijah et Lily lors d'un voyage au ski dans des jours plus heureux. Photo: zVg

Eric Kunstadt se trouve à 6000 kilomètres de la Suisse environ. Mais ce que le Canadien détaille au téléphone est très émouvant et touche en plein coeur. «C'est un cauchemar. C'est inconcevable», dit-il.

Eric Kunstadt est le père de la jeune skieuse canadienne Lily Kunstadt (13 ans), qui a été grièvement blessée fin août lors d'un entraînement d'été sur la neige à Saas-Fee, dans le Haut-Valais, dans un accident horrible sur un téléski à archet. L'adolescente a été opérée pendant sept heures à Lausanne. Fractures des vertèbres, fractures des côtes, blessures au visage, paralysie, soins intensifs.

Depuis, Lily Kunstadt a été transférée est hospitalisée dans sa ville natale d'Ottawa, au Children's Hospital of Eastern Ontario, un grand hôpital pour enfants.

Une grande talent du ski canadien victime d'un grave accident: Lily Kunstadt (ici en 2023 lors d'une course à Sugarloaf) s'est gravement blessée lors d'un incident horrible sur un téléski à archet à Saas-Fee. Photo: zVg 1/6

Alors que la lésion de la moelle épinière semblait déjà inquiétante à Lausanne, ce sont maintenant les médecins canadiens qui ont dû délivrer un message fortement négatif. «Hier, ils nous l'ont dit clairement pour la première fois. Il n'y a que 3% de chances que Lily se remette et puisse remarcher. 3%, c'est presque zéro. C'est sacrément dur et incroyablement difficile à accepter».

Le crowdfunding fonctionne très bien

La tête de l'adolescente est restée intacte. Mais la voix du père s'étrangle lorsqu'il décrit sa situation: «Elle n'a aucune sensation à partir du nombril, aucun contrôle de la vessie ou des intestins. Personne n'arrive à croire ce qui est arrivé».

Lily Kunstadt était un talent du ski, mais aujourd'hui, à seulement 13 ans, elle doit se battre pour retrouver une nouvelle vie. Son destin tragique a été rendu public la semaine dernière, car sa famille et des membres de son club de ski ont lancé un crowdfunding. Les 300'000 dollars canadiens initialement espérés ont déjà été dépassés, le compteur est déjà à 346'000, soit l'équivalent d'environ 216'000 francs. «Le soutien est énorme, nous sommes extrêmement reconnaissants».

La nouvelle affecte énormément le monde du ski. L'ex-star du ski italien Karen Putzer, qui fait désormais partie du comité d'organisation des Jeux d'hiver de Cortina/Milan 2026 et qui réside à Lausanne, est venue rendre visite à Lily à l'hôpital. Et même les stars américaines Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin auraient participé au crowdfunding et appelé aux dons. Tout comme le héros du ski canadien Erik Guay, qui était présent à Saas-Fee en tant que coach du groupe de talents de Lily Kunstadt et qui a apporté les premiers secours, raconte le papa, qui tient un magasin de sport dans son pays.

Mais aujourd'hui, il se retrouve malgré lui chef de travaux dans la maison qu'occupe la famille de cinq personnes. Lily a deux jeunes frères, Levi (12 ans) et Elijah (9 ans). Eric Kunstadt: «Nous devons adapter notre maison aux personnes en situation de handicap».

Pourquoi l'archet était-il défectueux? Le ministère public valaisan enquête

Eric Kunstadt ne parle pas de l'accident lui-même, «même si j'aimerais bien». On le sent: la manière dont s'est déroulé le «crazy accident» lui cause énormément de soucis. Mais il doit garder le silence en raison de l'enquête en cours du Ministère public valaisan. Le Canadien était présent à Saas-Fee en tant que responsable du matériel du groupe d'entraînement, et il a certainement tout vu. Un archet défectueux s'est apparemment si malencontreusement emmêlé avec l'archet de la Canadienne qui se déplaçait dans l'autre sens. Lily a été catapultée dans les airs avant de s'écraser lourdement sur le sol. Cet accident presque inimaginable soulève des questions et des témoins sont toujours interrogés.

Appeler sa femme, un calvaire

Pour Eric Kunstadt, tout cela semble loin, et pas seulement à cause de la distance. Depuis qu'il a pris l'hélicoptère avec sa fille pour Lausanne, son monde a changé. «Appeler ensuite ma femme au Canada a été le pire coup de téléphone de ma vie». Maman Shannon se rend en Suisse, les parents ne quittent pas Lily à Lausanne.

Ce n'est que dimanche dernier que le rapatriement au Canada a été possible. Un avion-ambulance, conçu pour le transport de patients en soins intensifs, est venu chercher la jeune skieuse dans le canton de Vaud. Eric Kunstadt décide de rentrer par un vol de ligne normal et de faire accompagner sa fille par sa femme. «C'était un petit avion. Avec une personne en moins, c'était moins délicat au niveau du carburant», décrit le père. Le jet a tout de même dû faire le plein deux fois, en Islande et dans une petite ville du nord du Canada.

Lily Kunstadt est arrivée en Suisse en tant que grand talent du ski alpin, à qui les portes du Cirque blanc semblaient ouvertes. Elle a quitté la Suisse en tant que personne en situation de handicap. A cause d'un archet défectueux à Saas-Fee.