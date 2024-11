1/4 Il y a deux semaines, Loic Meillard a ressenti une violente douleur dans le dos lors de l'échauffement du géant de la Coupe du monde à Sölden. Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

Du point de vue helvétique, c'était LE choc de l'ouverture de la Coupe du monde! Ayant ressenti une violente douleur dans le dos lors de son échauffement d'avant-course, Loïc Meillard a dû déclarer forfait quelques minutes avant le départ du slalom géant de Sölden, le 27 octobre.

«Ça n'avait pas l'air bon du tout, Loïc a quitté la zone d'arrivée le visage déformé par la douleur et ne pouvait plus se baisser», a décrit le physiothérapeute René van Engelen. Le même jour, le Valaisan d'origine neuchâteloise a reçu le diagnostic à Zurich: Déchirure de l'enveloppe du disque intervertébral entre les vertèbres 5L et S1.

Il s'envole mercredi déjà pour la Finlande

Mais depuis, les chances sont bonnes pour que le skieur de 27 ans, qui a terminé deuxième au classement général de la Coupe du monde l'hiver dernier derrière Marco Odermatt, puisse prendre le départ de la prochaine course de Coupe du monde, dimanche à Levi, en Finlande.

«Loïc n'a plus ressenti de douleurs lors des derniers entraînements de condition physique. Il n'a certes pas encore effectué de test d'effort sur les skis. Mais je pense que cela fonctionnera très bien», explique l'entraîneur de slalom Matteo Joris. Pour que Loïc Meillard puisse effectuer ce test d'effort sur les skis le plus rapidement possible, il s'envolera mercredi déjà pour Levi.

Le fait que le vice-champion du monde de slalom géant doive, en cas de test d'effort positif, se présenter au premier slalom de l'hiver avec un retard d'entraînement considérable n'inquiète pas vraiment Matteo Joris: «Contrairement à d'autres athlètes, Loïc n'a besoin que de peu de courses pour se mettre vraiment dans le bain».