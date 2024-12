«Les médecins ne savaient pas comment reconstituer les os»

Sofia Goggia a vécu des mois difficiles. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

La saison dernière s'est terminée brutalement pour Sofia Goggia. Lors d'une chute à l'entraînement, elle s'est fracturée le tibia ainsi que la cheville. Lors d'une opération, les médecins lui ont posé une plaque qu'ils ont fixée avec sept vis. Déjà à l'époque, Sofia Goggia avait promis: «Cette fois encore, je me relèverai.»

Maintenant, elle est de retour. Et elle fera son retour ce week-end à Beaver Creek (USA). Auparavant, l'Italienne s'est exprimée sur sa blessure lors d'une conférence de presse en ligne. «La fracture était très compliquée, dit-elle. Les médecins ne savaient pas comment faire pour reconstituer les os.» Finalement, ils y sont parvenus. Pour la guérison, Sofia Goggia a dû faire preuve de patience. «Je n'ai pas pu marcher pendant 45 jours», révèle-t-elle. Depuis, elle ne remarque plus rien de ses souffrances, elle a le sentiment «qu'il ne s'est rien passé». Sa jambe et son pied vont «très bien».

Néanmoins, les derniers mois ont été très éprouvants, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique et émotionnel. Surtout parce que cette blessure a mis fin prématurément à une saison exceptionnelle. Six places de podium et la tête du classement de la descente étaient à son actif.

Elle s'attendait à plus d'angoisse

La Transalpine a encore manqué le camp d'entraînement d'été en Argentine parce qu'on lui a retiré début septembre une plaque et des vis à la jambe. En dernier lieu, elle s'est rendue avec l'équipe à Copper Mountain (USA). Elle ne ressent presque plus son retard à l'entraînement. Un peu rouillée au début, elle se sent maintenant très bien. Elle a également eu moins de mal que prévu avec la vitesse. «Je pensais que j'aurais plus peur.»

Aujourd'hui, elle doit à nouveau faire son retour après une grave blessure. Abandonner n'a jamais été à l'ordre du jour. Ces derniers mois, elle a été soutenue par sa mère. C'est à elle que Sofia Goggia s'adresse avec émotion sur Instagram. «Garde ton rêve dans ton cœur – tu m'as toujours dédié cette phrase, tu l'as écrite sur des cartes de vœux ou tu me l'as chuchotée à l'oreille avant que je ne parte en compétition», écrit la skieuse. Au cours des mois qui ont suivi la chute, sa mère a «ressenti ma fatigue, mon obscurité intérieure» et lui a donc demandé de «continuer à rêver».

Peu avant la première course, Goggia écrit ces lignes à sa mère, les larmes aux yeux. Car «ce rêve est une fois de plus très vivant en moi».