Lara Gut-Behrami 2ème du premier entraînement à Beaver Creek

C'est la première fois que les femmes skiaient sur la piste Birds of Prey, jusqu'ici réservée aux hommes. Lara Gut-Behrami s'est hissée au 2ème rang de l'entraînement. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La Tessinoise Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du premier entraînement à Beaver Creek, sur une piste jusqu'ici réservée aux hommes.

Seule l'Italienne Federica Brignone a été plus rapide que Lara Gut-Behrami, pour 39 centièmes. Mais c'est une autre Italienne qui a attiré les regards: après huit mois d'absence pour cause de blessure, Sofia Goggia a signé un retour prometteur avec un 12e temps, à une seconde et demie de sa compatriote.

Les autres Suissesses ont en revanche perdu beaucoup de temps lors de ce premier essai chronométré. Mais d'autres entraînements sont prévus jeudi et vendredi à Beaver Creek, qui accueillera également un super-G dimanche.