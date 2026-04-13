Les championnats de Suisse 2026 ont pris fin lundi à Saint-Moritz, avec les sacres de Selina Egloff et Reto Mächler en slalom. Wendy Holdener était pourtant bien présente.

ATS Agence télégraphique suisse

Grande favorite de cette course en l'absence de la championne du monde de slalom Camille Rast, Wendy Holdener a dû se contenter d'une 5e place, à 12 centièmes de la troisième marche du podium partagée par Eliane Christen et Aline Höpli. Selina Egloff a cueilli l'or en devançant de 0''41 Aline Danioth.

Chez les messieurs, le champion du monde – et champion olympique – de la discipline, Loïc Meillard, n'était pas non plus de la partie. Homme à battre, le Valaisan Daniel Yule devra se satisfaire d'une médaille de bronze. Déjà en tête après la première manche, Reto Mächler a triomphé avec une marge de 0''37 sur Joel Lütolf (2e). Le «néo-retraité» Marc Rochat s'est classé 5e.