Sandro Manser est champion suisse de descente

Gian-Andri Baumgartner

Une hésitation apparaît chez Sandro Manser ce jeudi matin, mais seulement après le passage de la ligne. Lorsque le skieur de 20 ans voit le feu passer au vert, il tente le «truc de Cuche», mais ne parvient pas à retenir son ski. Une petite erreur pour conclure.

Sans conséquence toutefois pour le Schwytzois, sacré champion de Suisse de descente en Engadine. Deuxième meilleur descendeur de Coupe d’Europe cet hiver, il fait la différence dans la partie basse du tracé, où il reprend les centièmes décisifs sur son premier poursuivant Alessio Miggiano, décrochant ainsi sa première médaille d’or lors de ces championnats nationaux.

Stefan Rogentin seulement troisième

Derrière Miggiano, habitué de la Coupe du monde, le grand favori est battu: Stefan Rogentin prend la troisième place, alors qu’il menait encore au troisième temps intermédiaire. Il se redresse ensuite légèrement et laisse filer la victoire. Une situation fréquente lors des championnats de Suisse, en raison du système de points FIS favorable aux plus jeunes.

Les difficultés de la Corviglia ont également piégé plusieurs coureurs, en particulier ceux partis avec des dossards élevés, ce qui a entraîné plusieurs chutes. L’espoir du slalom géant Sandro Zurbrügg a par exemple terminé sa course dans les filets de sécurité. Le fait que le coureur parti après lui passe à proximité sans interruption de la course constitue le principal incident de cette descente.