La Suisse remporte sa première médaille aux Mondiaux juniors de Narvik. Sandro Manser décroche l'argent en super-G, battu de justesse par Victor Haghighat.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a débloqué son compteur de médailles lundi dans les Mondiaux juniors de Narvik. Sandro Manser s'est paré d'argent dans le super-G, comme l'an dernier.

Sandro Manser a une nouvelle fois manqué de peu le titre. Battu pour 0''05 à Tarvisio lors des championnats du monde 2025, le Schwytzois de 20 ans a cette fois-ci dû s'incliner pour trois centièmes. C'est le Français Victor Haghighat qui l'a privé d'or lundi en Norvège.

Un 4e rang en combiné par équipe

Sandro Manser n'a en revanche pas pu doubler la mise à l'occasion du combiné par équipe, vivant même un nouveau crève-coeur. Son partenaire Giuliano Fux n'a pas tenu le choc en slalom et le duo doit se contenter du 4e rang, à 0''04 de la 3e place.

Ces Mondiaux n'ont débuté que dimanche, les mauvaises conditions météorologiques ayant empêché la tenue des descentes samedi. La Suisse avait manqué le podium lors des deux premières épreuves, le super-G et le combiné par équipe dames programmés dimanche.