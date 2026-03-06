Jasmine Flury retrouve la neige après sa blessure olympique et mesure sa chance: son ligament croisé a tenu. À Val di Fassa, la Suissesse reprend progressivement confiance.

Aux JO, Jasmine Flury a eu de la chance dans son malheur

Crème solaire, T-shirt et bonne humeur. À près de 1900 mètres d'altitude, dans l’aire d’arrivée du Passo San Pellegrino (It), tout le monde rayonne. Jasmine Flury aussi. La Grisonne a de très bonnes raisons d'avoir le sourire. Elle révèle un détail surprenant au sujet de la blessure contractée aux Jeux olympiques: «J'ai eu une chance incroyable. Mon médecin m'a dit que mon ligament croisé aurait dû être complètement déchiré. Je suis très reconnaissante que les choses se soient passées autrement.»

Flury s’est blessée lors de la descente du combiné par équipes, à l’entrée de la coulée de Tofana. Le diagnostic: déchirure partielle du ligament interne et contusion osseuse au niveau du plateau tibial. Elle a dû observer une pause, mais a échappé à l’opération. Une bénédiction. «Malgré une forte hyperlaxité articulaire, mon ligament croisé est resté intact. J’en suis reconnaissante et heureuse.» L’ongle perdu au gros orteil ne fait presque figure que d’anecdote.

Un saut final incompréhensible

Les contusions osseuses continuent toutefois de gêner Jasmine Flury à Val di Fassa. Dans son genou droit, la lésion cartilagineuse, bien que guérie, reste sous surveillance. «Mais ça va bien, nous maîtrisons la situation», explique la championne du monde de descente 2023.

Lors du premier entraînement, conclu au 37e rang, Flury s’est montrée très prudente. «J’étais très nerveuse, car je dois retrouver de l’assurance et de la confiance», confie-t-elle. Après l’entraînement final (29e), elle en possède déjà davantage. Seuls les sauts sur terrain plat restent délicats. «Surtout le dernier saut. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils construisent des obstacles aussi artificiels. Il y aurait naturellement une belle vague à cet endroit.»

Suter rapide, Grob confirme

La Suissesse la plus rapide, comme la veille, se nomme Corinne Suter (11e). Elle apparaît comme la meilleure chance helvétique pour réaliser un bon résultat vendredi. «Ce n’est pas comme en 2021, où la piste était lisse comme une autoroute. Cette fois, elle est plutôt bosselée. Mais c’est agréable de skier ici.»

Stefanie Grob est, elle, en nette progression et signe le 19e temps. Après avoir marqué ses premiers points en Coupe du monde, l’Appenzelloise souhaite prolonger la dynamique lancée à Soldeu (And). «J’aime les courses de printemps, l’ambiance est plus détendue. Il n’y a que la chaleur qui ne me convient pas vraiment», glisse-t-elle en souriant.