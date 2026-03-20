Les plus folles anecdotes de carrière de Niels Hintermann

Niels Hintermann revient sur les moments marquants de sa carrière et de sa vie. Entre exploits, galères et maladie, le descendeur retrace un parcours riche.

Marcel W. Perren

Sa descente référence

«C’était pendant la semaine entre Noël et Nouvel An 2021, lors du deuxième entraînement de la descente à Bormio. J’avais deux secondes et demie d’avance sur Dominik Paris, recordman de la Stelvio. Ce jour-là, j’ai vraiment skié à un niveau exceptionnel. Ce meilleur temps ne m’a pas seulement aidé en vue de la course, il m’a aussi rendu encore plus nerveux. Au final, cela m’a tout de même permis de monter sur le podium. J’ai terminé troisième derrière Dominik Paris et Marco Odermatt.»

Sa plus grande déception

«Elle remonte également à Bormio. Et à cet hiver. Ne pas pouvoir prendre le départ de la descente olympique m’a fait très mal. Pendant environ deux jours.»

Sa rencontre la plus marquante

«Sans hésitation: Roger Federer. Je l’ai rencontré pour la première fois lors des Mondiaux 2017 à Saint-Moritz. Je lui ai simplement dit bonjour et j’ai pu faire une photo avec lui. Quelques années plus tard, avec cinq coéquipiers, nous avons été invités à la fête du personnel de notre sponsor Sunrise. Roger était présent. Il aurait pu rester dans un espace privé, mais il a passé toute la soirée avec nous. Nous avons eu une discussion vraiment passionnante. Je peux dire que Roger est une personne remarquable, ou comme on dirait en zurichois, 'un type vraiment cool'.»

Ses plus grosses colères

«Je ne peux pas en retenir une seule, il y en a eu plusieurs. Mais je pense m’être excusé à chaque fois auprès des personnes concernées. Et une chose est sûre: dans ces moments-là, je peux hausser le ton et utiliser des mots peu élégants. Mais je n’ai jamais été violent physiquement.»

Sa situation le plus insolite

«C’était ici à Kvitfjell, en mars 2022, quelques jours avant ma première victoire en Coupe du monde en descente. Après le premier entraînement, je suis monté sur le télésiège avec ce qu’on appelle le sac d’arrivée. À l’hôtel, je me suis rendu compte que je ne l’avais pas bien fermé. J’ai eu un choc en réalisant qu’une chaussure manquait. J’ai immédiatement appelé Zoe, notre accompagnatrice, à l’arrivée, mais elle n’a rien trouvé. Plus tard, un athlète est venu me dire qu’une chaussure se trouvait près d’un pylône, à proximité de la station intermédiaire. Beaucoup de gens ont alors pu me voir courir d’un pylône à l’autre depuis le télésiège, jusqu’à ce que je retrouve enfin ma chaussure. C’était assez humiliant.»

Son plus beau jour

«Je suis presque sûr que ce sera samedi, lors de ma descente d’adieu à Kvitfjell. Une chose est certaine: pour ma dernière apparition en Coupe du monde, je ne porterai pas de costume spécial comme certains l’ont fait. Je vais m’inspirer de ce qu’a fait le Français Adrien Théaux la semaine dernière à Courchevel. Sur certaines portions, j’attaquerai franchement, sur d’autres, je privilégierai le plaisir.»

Son le plus marquant

«Mon dernier déplacement à Kvitfjell. Contrairement à mes coéquipiers, je ne suis pas venu en avion, mais en voiture. Cela faisait longtemps que j’en avais envie, et le moment était idéal. Je suis parti de Zurich mardi matin à 5 heures, puis j’ai passé la nuit dans un hôtel en bord de mer près de Göteborg. Mercredi, à 6h50, j’ai entamé la dernière étape en Suède et je suis arrivé à Kvitfjell à 13h45. J’ai parcouru environ 2200 kilomètres. J’ai particulièrement apprécié la traversée de la Scandinavie et la découverte de paysages magnifiques.»

Son hôtel préféré

«Lorsque nous nous entraînions sur le glacier de Zermatt en été, notre équipe séjournait le plus souvent à l’Europe. Les chambres, la nourriture et le personnel y sont irréprochables.»

Son pire hébergement

«Je ne suis pas difficile, mais en Coupe d’Europe, j’ai séjourné dans un hôtel situé à la frontière entre l’Autriche, la Slovénie et l’Italie qui était catastrophique à tous les niveaux.»

Ses pires repas

«Ce n’a jamais été immangeable, mais à Wengen, lors de mes premières années en Coupe du monde, les repas n’étaient vraiment pas mémorables. Depuis la rénovation du Belvedere, la qualité s’est nettement améliorée. À certaines périodes, la nourriture à Garmisch et à Kvitfjell n’était pas non plus très bonne, mais là aussi, les choses ont progressé ces dernières années.»

Son moment le plus émotionnel

«Dans le milieu du ski, c’était en janvier 2023, lorsque j’ai terminé troisième sur la Streif à Kitzbühel. Le moment où je suis monté sur le podium le soir, devant 50'000 personnes, restera gravé à jamais. Dans ma vie privée, le moment le plus fort a été lorsque le médecin m’a annoncé l’an dernier que j’étais guéri du cancer.»

Ses plus grosses soirées

«Deux m’ont particulièrement marqué. L’une à la fin d’un camp d’entraînement en Amérique du Sud, l’autre lors de la finale de la Coupe du monde 2023 en Andorre. Mes meilleures soirées, je les ai vécues au Crest’ota à Lenzerheide.»

Le plus grand choc de sa vie

«Lorsque j’ai reçu le diagnostic de cancer des ganglions lymphatiques à l’automne 2024, je ne savais pas comment réagir. Ce soir-là, j’ai eu une longue discussion avec ma femme et j’ai bu quelques bières. Après une nuit très difficile, mon préparateur mental et un hypnotiseur m’ont beaucoup aidé. Ensuite, les médecins ont fait un travail remarquable. Aujourd’hui, je vais très bien.»