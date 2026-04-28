Mikaela Shiffrin évoque son envie de devenir maman

Devenue tante, Mikaela Shiffrin admet que l’idée de fonder une famille fait son chemin. Mais la championne américaine reste concentrée sur sa carrière.

Ramona Bieri

Mikaela Shiffrin (31 ans) et Aleksander Aamodt Kilde (33 ans) forment l’un des couples les plus en vue du ski alpin. Ils ont officialisé leur relation en 2021 et sont fiancés depuis deux ans. Au moment de faire sa demande, le Norvégien avait reconnu s’être senti «plus nerveux qu’avant un départ à Kitzbühel».

Comme il l’avait raconté, sa décision de demander Shiffrin en mariage remonte à janvier 2025. Il se trouvait alors à l’hôpital après sa violente chute sur le Lauberhorn. «C’est à ce moment-là que je me suis dit: c’est la femme de ma vie, je dois lui demander si elle veut m’épouser.» Le mariage n’est pourtant pas encore programmé. L’été dernier, interrogé sur le sujet, Kilde glissait avec humour: «Je crois que l’un de nous devra arrêter le ski avant que cela arrive. Être fiancés, c’est aussi très bien».

La question des enfants revient aussi

Depuis leurs fiançailles, la question du mariage n’est pas la seule à revenir régulièrement. Celle des enfants accompagne également le couple. Dans son podcast What's the point with Mikaela Shiffrin, l’Américaine a récemment confié que certaines personnes lui conseillaient déjà «d’arrêter, de passer enfin plus de temps avec Aleks et d’avoir des enfants». Une remarque qu’elle accueille sans adhérer, même si elle reconnaît: «C’est vraiment tentant».

Un événement récent a toutefois nourri cette réflexion. La sextuple lauréate du classement général de la Coupe du monde est devenue tante. Une naissance qui l’a marquée. «Mon frère et ma belle-sœur viennent d’avoir un bébé. Cela me fait voir les choses autrement», a-t-elle expliqué au «The Vail Daily». Et d’ajouter: «C’est quelque chose que je souhaite». Shiffrin sait que son fiancé partage ce désir. Elle rappelle toutefois que, depuis le début de leur relation, ils n’ont jamais pu rester plus d’un mois au même endroit.

Le ski reste la priorité

Dans ces conditions, elle ne s’imagine pas encore mère à court terme. Mais la championne américaine n’écarte pas un changement rapide. «Je peux aussi imaginer que cette envie arrive très vite, assez soudainement.»

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Pour l’instant, la priorité reste sportive. Cette semaine, Shiffrin a déjà retrouvé la neige pour de nouvelles séances d’entraînement.