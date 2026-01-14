Malade depuis le week-end d'Adelboden, le skieur autrichien Marco Schwarz souffre de troubles gastro-intestinaux. Malgré une forme incertaine et des résultats en retrait, le vainqueur du combiné de Wengen 2019 se veut confiant à l'approche des épreuves du Lauberhorn.

Blick sport

Marco Schwarz traverse une période délicate sur le plan physique. Depuis le week-end d'Adelboden, le skieur autrichien de 30 ans ne se sent pas au mieux de sa forme. Comme il l'a confié à Blick, il souffre de troubles gastro-intestinaux qui ont perturbé sa préparation et ses performances.

Dans l'Oberland bernois, Marco Schwarz a été éliminé lors de la deuxième manche du slalom géant, avant de terminer 16e du slalom. Malgré ces résultats en demi-teinte, le spécialiste technique reste optimiste et se veut rassurant quant à sa participation aux prochaines épreuves du Lauberhorn, à Wengen.

«Ce n'est pas à cause de l'hôtel»

Le vainqueur du combiné de Wengen en 2019 affirme ne pas savoir où il a contracté cette maladie. Il tient en revanche à dissiper toute polémique autour des conditions d'hébergement de l'équipe autrichienne. «Ce n'est pas à cause de l'hôtel de l'équipe, il est de très bonne qualité», a-t-il assuré.

À quelques jours des classiques du Lauberhorn, Marco Schwarz espère désormais retrouver rapidement toutes ses sensations afin de pouvoir défendre pleinement ses chances sur une piste qui lui a déjà souri par le passé.