Lindsey Vonn n'exclut pas un retour à la compétition

Gravement blessée à Cortina, Lindsey Vonn se confie pour la première fois. Malgré l’accident, la skieuse n’exclut pas un ultime retour pour faire ses adieux.

Davide Malinconico

Huit jours seulement avant la descente olympique, Lindsey Vonn se déchire le ligament croisé du genou gauche. Portée par son rêve olympique, elle décide malgré tout de prendre le départ. Mais à Cortina, sa course s’arrête brutalement après 13 secondes: une lourde chute lui provoque une fracture du bas de la jambe gauche.

Dans sa première interview télévisée depuis le grave accident du 8 février, l’Américaine revient, dans le «Today Show», sur l’instant qui a mis un terme à son impressionnant retour à la compétition. Dans le même temps, elle n’exclut pas totalement l’idée d’une nouvelle tentative.

«Peut-être encore une course pour dire adieu»

La légende du ski évoque ouvertement, au cours de l’entretien, l’hypothèse d’un nouveau retour: «J’aime les courses de ski et je n’ai jamais disputé ma dernière. Je n’ai jamais pu dire au revoir. Je ne sais pas, peut-être encore une course pour dire adieu».

Une telle perspective va toutefois à l’encontre des propos de son père, qui s’était déjà montré catégorique en février: «Elle a 41 ans et c’est la fin de sa carrière». Tant qu’il aura son mot à dire, il n’y aura «plus de courses pour Lindsey Vonn». Comme elle l’explique dans cette interview, un retour irait clairement à l’encontre des souhaits de sa famille. Même si, de son côté, elle reconnaît que cela pourrait être «amusant de reprendre le départ une dernière fois».

Elle admet néanmoins ne disposer d’aucun plan concret: «Je dois sortir, voir du monde et vivre ma vie, et je pense que cela m’apportera un autre regard. Pour l’instant, je ne peux pas dire ce que l’avenir me réserve, parce que je ne suis pas encore prête mentalement».

Vonn a failli perdre sa jambe

Elle affirme avoir immédiatement compris la gravité de sa blessure. La skieuse raconte sans détour qu’elle a failli perdre sa jambe gauche, sauvée, selon elle, grâce à l’excellent travail des médecins.

Aujourd’hui, elle assure aller mieux. Dans les instants qui ont suivi la chute, elle a toutefois enduré des douleurs insupportables, avec en toile de fond la certitude de voir son rêve olympique s’effondrer et de ne pas pouvoir conclure sa carrière comme elle l’aurait souhaité. Elle confie également que ses pensées reviennent souvent à cette course: elle s’imagine encore terminer la descente, franchir la ligne d’arrivée et s’imposer.