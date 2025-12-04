L'entraînement de descente à Beaver Creek s'est déroulé dans un épais brouillard. Les Suisses Alexis Monney et Stefan Rogentin ont brillé, terminant dans le top 3. Niels Hintermann, de retour après un cancer, a réalisé une performance encourageante.

Blick Sport

La deuxième descente d'entraînement sur le redouté parcours de Beaver Creek s’est à nouveau déroulée dans des conditions très limites. «Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous une telle neige. Par moments, je n’y voyais absolument rien», raconte Arnaud Boisset, le Valaisan victime d’une grave commotion cérébrale lors d’une chute en descente à Beaver Creek l’an dernier. «Mais réussir une descente d’entraînement aussi difficile que celle d’aujourd’hui peut aider à retrouver son niveau», estime le Valaisan, auteur du 30e temps dans ce véritable exercice à l’aveugle.

Un Fribourgeois et un Grison

Le Fribourgeois Alexis Monney (2e temps), et le Grison Stefan Rogentin (3e temps), ont frappé fort, terminant à seulement 16 et 25 centièmes du Canadien Alexander Cameron, auteur du meilleur chrono. Techniquement très propre, Alexis Monney se distingue par sa vitesse, tant dans les sections raides que sur la portion plate du départ. «Grâce au travail exceptionnel de mon mécanicien Sepp Lauber, je peux rivaliser avec des mastodontes de 100 kilos dans cette section de glisse avec mes 93 kilos», sourit-il.

Le prodige Marco Odermatt (6e) et le tenant du titre Justin Murisier (11e) abordent également la descente de jeudi avec confiance. Pour sa deuxième sortie d’entraînement en Coupe du monde depuis son diagnostic de cancer, Niels Hintermann a signé le 14e temps, 15 centièmes plus rapide que le champion du monde de descente Franjo von Allmen. Le départ est prévu ce jeudi à 19h.