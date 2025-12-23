Ski: L'équipe suisse pour les courses de Semmering

Peu après Noël, les skieuses suisses seront en Autriche pour deux courses à Semmering. L’équipe Swiss-Ski alignera un total de 13 athlètes, mais seules Camille Rast et Wendy Holdener prendront le départ des deux épreuves. Slalom (samedi 27 décembre):

Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob, Simone Wild Slalom géant (dimanche 28 décembre)

Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen, Aline Höpli, Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth, Janine Mächler

