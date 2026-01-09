Le programme des courses d'Adelboden avec tous les horaires

L’Oberland bernois accueille ce week-end l’un des temps forts de la tournée annuelle de la Coupe du monde. À Adelboden, les skieurs se mesurent à la mythique piste du Chuenisbärgli, avant d’être portés et célébrés à l’arrivée par une foule impressionnante de supporters. Ces dernières années, les coureurs suisses ont d’ailleurs souvent eu de bonnes raisons de faire la fête.
|Date
|Catégorie
|Heure de départ
|Samedi 10 janvier
|Géant, première manche
|10h30
|samedi 10 janvier
|Géant, deuxième manche
|13h30
|dimanche 11 janvier
|Slalom, première manche
|10h30
|dimanche 11 janvier
|Slalom, deuxième manche
|13h30
Une belle série en cours pour les Suisses
Marco Odermatt, Loïc Meillard, Daniel Yule: tous ont fait vibrer le Chuenisbärgli ces dernières années, en montant sur le podium ou même en s’imposant. La dernière fois que des skieurs suisses sont restés hors du top 3 à Adelboden remonte à janvier 2019. Depuis 2020, au moins l’un d’entre eux a toujours décroché l’une des cloches tant convoitées, remises aux trois plus rapides du jour. Si un athlète de Swiss-Ski monte à nouveau sur le podium ce week-end, la série s’étendra à sept années consécutives.
Marco Odermatt en possède d’ailleurs suffisamment pour presque se constituer sa propre écurie. Depuis sa première entrée dans les points à Adelboden en 2019, avec une 10e place en géant, son plus mauvais résultat sur le Chuenisbärgli est une 4e place. En dehors de sa 3e place en 2021, il a remporté la victoire lors des quatre dernières éditions. Loïc Meillard tentera, lui, de décrocher son quatrième podium sur la mythique piste bernoise.