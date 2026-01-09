DE
FR

Marco Odermatt en grand favori
Le programme des courses d'Adelboden avec tous les horaires

Si les Jeux olympiques d'hiver constituent bien sûr le grand événement de la saison, les courses de Coupe du monde d'Adelboden comptent chaque année parmi les points forts. Les skieurs suisses espèrent prolonger une série impressionnante.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
1/4
Samedi, Marco Odermatt partira à la conquête de sa cinquième victoire consécutive à Adelboden.
Photo: Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

L’Oberland bernois accueille ce week-end l’un des temps forts de la tournée annuelle de la Coupe du monde. À Adelboden, les skieurs se mesurent à la mythique piste du Chuenisbärgli, avant d’être portés et célébrés à l’arrivée par une foule impressionnante de supporters. Ces dernières années, les coureurs suisses ont d’ailleurs souvent eu de bonnes raisons de faire la fête.

DateCatégorieHeure de départ
Samedi 10 janvierGéant, première manche10h30
samedi 10 janvierGéant, deuxième manche13h30
dimanche 11 janvierSlalom, première manche10h30
dimanche 11 janvierSlalom, deuxième manche13h30

Une belle série en cours pour les Suisses

Marco Odermatt, Loïc Meillard, Daniel Yule: tous ont fait vibrer le Chuenisbärgli ces dernières années, en montant sur le podium ou même en s’imposant. La dernière fois que des skieurs suisses sont restés hors du top 3 à Adelboden remonte à janvier 2019. Depuis 2020, au moins l’un d’entre eux a toujours décroché l’une des cloches tant convoitées, remises aux trois plus rapides du jour. Si un athlète de Swiss-Ski monte à nouveau sur le podium ce week-end, la série s’étendra à sept années consécutives.

Marco Odermatt en possède d’ailleurs suffisamment pour presque se constituer sa propre écurie. Depuis sa première entrée dans les points à Adelboden en 2019, avec une 10e place en géant, son plus mauvais résultat sur le Chuenisbärgli est une 4e place. En dehors de sa 3e place en 2021, il a remporté la victoire lors des quatre dernières éditions. Loïc Meillard tentera, lui, de décrocher son quatrième podium sur la mythique piste bernoise.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus