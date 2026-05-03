Le prix physique d’un hiver extrême

Ramona Bieri

Sandro Zurbrügg

Sandro Zurbrügg s’est rompu le ligament croisé lors de la descente des Championnats suisses. Le Bernois de 23 ans fait partie des plus grands espoirs de l’équipe nationale. Il s’était déjà fait remarquer en décembre 2023, lors de sa première apparition en Coupe du monde, en prenant la 17e place à Val d’Isère malgré le dossard 69. Cette saison, il a disputé sept slaloms géants en Coupe du monde sans parvenir à se qualifier pour la deuxième manche. En Coupe d’Europe, en revanche, il s’est montré très performant avec cinq podiums en géant, dont trois victoires, ce qui lui permet de remporter le classement de la discipline. Il termine également troisième du classement général.

Thibaut Favrot

Lors du premier slalom géant de l’hiver, Thibaut Favrot a signé le deuxième meilleur résultat de sa carrière avec une 5e place. Une seule fois auparavant – avec une 8e place à Beaver Creek (États-Unis) – il s’en était approché. Par la suite, il abandonne à trois reprises et se classe trois fois de justesse dans le top 30. Les Jeux olympiques se déroulent ainsi sans le spécialiste français du géant.

Dès l'été dernier et durant toute la saison, Favrot a souffert de douleurs à la hanche et au dos. À l’époque, le Français avait eu recours à des injections pour tenir, mais il a désormais opté pour une opération. Après l’intervention, il sera absent environ deux mois. «L’objectif est d’être de retour sur le glacier fin juin, début juillet», explique Favrot au journal «Le Dauphiné libéré».

Blaise Giezendanner

Le coéquipier de Favrot, Blaise Giezendanner, est lui aussi passé sur la table d’opération après la fin de la saison. Sur Instagram, le spécialiste de vitesse révèle: «Depuis le début de la saison, je skiais avec des déchirures du ménisque». Ce n’est que grâce aux médicaments qu’il pouvait s’entraîner ou prendre le départ des courses. Giezendanner a ensuite partagé une photo de lui à l’hôpital. «Ce n’est pas la photo de fin de saison que j’aurais aimé partager, mais c’est une étape nécessaire». L’intervention implique une courte pause. Mais le Français a déjà un objectif en tête: «Revenir plus fort, avec un genou sain, et profiter du ski sans douleur».

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Kajsa Vickhoff Lie

«Je suis anéantie que ma dernière course se soit terminée par une opération», écrit Kajsa Vickhoff Lie sur Instagram. La Norvégienne publie une photo d’elle sur un lit d’hôpital. Lors de la finale de Coupe du monde, elle a été éliminée en super-G. «J’ai essayé d’atteindre la porte suivante, mon ski extérieur a glissé et mon genou s’est malheureusement retrouvé coincé», raconte-t-elle. Elle a d’abord pensé qu’il ne s’était rien passé. Mais les examens ont révélé qu’un gros morceau de cartilage avait été arraché. Celui-ci a été réparé lors d'une opération. L’intervention s’est bien déroulée, explique la spécialiste de vitesse, qui devra se déplacer avec des béquilles pendant les six prochaines semaines. «J’essaie d’accepter et de regarder vers l’avant», dit-elle. «Mais je ne suis pas quelqu’un de très agréable quand je ne peux pas être active et bouger.»

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Anuk Brändli

Lors d’un enfourchement durant la première manche du slalom de Spindlermühle (Tchéquie) en janvier, Anuk Brändli se blesse. Elle se déchire le ligament de la syndesmose. Elle a donc temporairement dû se déplacer avec des béquilles. «Je fais tout ce que je peux pour être de retour le plus vite possible», affirme-t-elle sur les réseaux sociaux. Elle a ensuite partagé une mise à jour de son état de santé. Et il est malheureusement loin d’être positif. Brändli écrit d’abord qu’elle a suivi sa rééducation et obtenu l’autorisation des médecins de reprendre le ski. «C’était génial, même si ce n’était pas sans douleur.» Et survint le drame. «Le deuxième jour de retour sur la neige, j’ai croisé les skis de manière malheureuse et exercé trop de pression sur une jambe», raconte-t-elle. «Je me suis à nouveau déchiré le ligament de la syndesmose, cette fois encore plus gravement.» Sa saison s'est donc terminée et les béquilles sont de nouveau ses compagnes quotidiennes pour plusieurs mois. «La vie est dure, habitue-toi», résume-t-elle. Brändli a inscrit ses premiers points en Coupe du monde cet hiver, son meilleur résultat étant une 14e place lors du slalom de Courchevel.

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Maryna Gasienica-Daniel

Il manque 13 centièmes à Maryna Gasienica-Daniel pour décrocher l’argent olympique en slalom géant. La Polonaise vit désormais un nouveau moment amer cette saison. Comme elle l’annonce sur Instagram, elle s’est rompu le ligament croisé lors du super-G de Soldeu (Andorre). Cela sans chute. Ça s’est produit lors d’une réception à plat, où elle a atterri lourdement. «Je suis très triste et j’essaie encore de digérer et d’accepter cela», écrit-elle. Elle ajoute qu’il s’agit d’un nouveau défi pour elle. «Mais quand je m’engage dans quelque chose, je donne toujours tout et je travaille dur pour m’améliorer. Croisez les doigts pour moi.» Ce n’est pas la première blessure grave pour la Polonaise. Il y a sept ans, elle s’était cassé le tibia.

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Priska Ming-Nufer

Lors de la descente de Soldeu (Andorre), Priska Ming-Nufer se blesse. Après la course, elle ressent des douleurs au genou droit et fait examiner cela médicalement. Il s’est avéré qu’elle souffre d’une déchirure partielle du ménisque externe. La Suissesse doit subir une opération et ne participera plus à aucune course cet hiver.

Ricarda Haaser

Le dernier jour de février, Ricarda Haaser chute. Lors du super-G de Soldeu (Andorre), une réception lui est fatale. Ses jambes se disloquent, elle plie et ne peut éviter la chute. Peu après, l’Autrichienne reçoit le diagnostic: fracture du plateau tibial gauche. Sa saison s'est ainsi terminée prématurément.

Luis Vogt

Luis Vogt est considéré comme un espoir du ski de vitesse allemand. Avec une 8e place à Kitzbühel (Autriche), il a marqué les esprits cet hiver. Pourtant, il n’a pas été retenu pour les Jeux olympiques puisque l’Allemagne avait annoncé sa sélection avant la descente de la Streif. Et à ce moment-là, Vogt n’avait pas encore rempli les critères. Sa saison s'est ensuite terminée prématurément. Juste avant les courses à domicile à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), il se blesse. Lors du deuxième entraînement sur la Kandahar, il subit une hyperextension du ligament croisé du genou droit sans chuter. «C’est extrêmement amer et frustrant, surtout avant ma course à domicile, que j’attendais avec impatience», déclare Vogt dans un communiqué de la fédération allemande. Une opération n’est pas nécessaire.

Elian Lehto

Également à l’entraînement sur la Kandahar, Elian Lehto est touché. Le Finlandais, qui s’entraîne avec les Suisses, chute violemment et doit être transporté en hélicoptère à l’hôpital. Il y est soigné en soins intensifs, car son poumon s’est affaissé. Il souffre de blessures au thorax et à un membre inférieur nécessitant une surveillance hospitalière, comme l’indique son médecin d’équipe. «Les blessures ne mettent toutefois pas sa vie en danger, il communique normalement. Son état est surveillé et les décisions concernant les traitements ultérieurs seront prises dans les prochains jours.»

Giada D'Antonio

Sans avoir jamais disputé une course de Coupe d’Europe, Giada d’Antonio a fait ses débuts en Coupe du monde en décembre. L’Italienne de 16 ans est considérée comme un grand talent. Après trois apparitions sans résultat, elle a même été sélectionnée pour les Jeux olympiques. Elle a toutefois été éliminée lors du slalom du combiné par équipe et a manqué le reste des Jeux. Comme l’annonce la fédération italienne de ski Fisi à la Saint-Valentin, d’Antonio a accroché une porte à l’entraînement de slalom géant et a chuté lourdement. Les premiers examens révèlent une entorse du genou droit ainsi qu’une suspicion de rupture du ligament croisé. Quelques heures plus tard, d’autres examens confirment ce diagnostic. Sa saison est terminée et elle doit subir une opération.

Jasmine Flury

Lors des Jeux olympiques, Jasmine Flury est touchée par la malchance. Lors de la descente du combiné par équipes, elle subit une déchirure partielle du ligament interne du genou gauche ainsi qu’une contusion osseuse au niveau du plateau tibial lors d’un saut dans le Tofanaschuss. Une opération n’est pas nécessaire et elle fait son retour à la compétition en mars.

Henrik von Appen

Lors de la descente de Crans-Montana (VS), Henrik von Appen chute. Les caméras de télévision ne captent pas exactement ce qui s’est passé et on retrouve le Chilien allongé sur la piste. Il doit être évacué en hélicoptère. Avec cette chute, son rêve de participer à ses quatrièmes Jeux olympiques s’envole. «Mon corps est trop abîmé pour lutter pour des médailles, ce qui représente pour moi l’esprit olympique», écrit-il sur Instagram, sans entrer dans les détails de ses blessures. Avec son équipe, il a donc décidé d’abandonner ses ambitions olympiques et de mettre un terme prématuré à sa saison. «Ce sport est brutal.» Au lieu des Jeux, une opération et une rééducation sont désormais au programme. «Un chemin que j’ai déjà emprunté plusieurs fois», ajoute-t-il, lui qui s’était notamment rompu le ligament croisé en décembre 2023. «Je quitte cette saison la tête haute et fier de tout ce que j’ai accompli.»

Lindsey Vonn

Six skieuses prennent le départ de la descente de Crans-Montana (VS), trois chutent. La course est interrompue. Lindsey Vonn termine, elle aussi, violemment dans les filets de sécurité. On voit ensuite qu’elle souffre du genou. Trois jours plus tard, l’Américaine annonce son diagnostic: rupture du ligament croisé et plusieurs contusions osseuses. Elle ne veut toutefois pas renoncer à son rêve olympique et assure qu'elle sera au départ de la descente. «C’est mon grand objectif.» Elle est déjà remontée sur les skis et cela s’est bien passé. Elle n’a ressenti des douleurs qu’après la chute, mais n’en a plus désormais. Et en effet, Vonn prend le départ de la descente olympique. Mais au lieu d’une fin heureuse, elle vit un cauchemar. Après environ 13 secondes de course, elle chute violemment et subit une fracture complexe du tibia.

Adrian Smiseth Sejersted

Lors de l’entraînement de la descente de Crans-Montana (VS), Adrian Smiseth Sejersted chute. Le Norvégien souffre d’une subluxation partielle de l’épaule. Sa participation aux Jeux olympiques est alors incertaine. «La situation est réévaluée quotidiennement», indique le médecin de l’équipe norvégienne. Finalement, il peut participer aux Jeux d’hiver, sans y réaliser de très bons résultats.

Marco Kohler

Sur la Streif, Marco Kohler se blesse gravement. Dès son arrivée à l’arrivée, il se tient le genou. Peu après, les craintes se confirment. «C’est dur de l’annoncer», écrit-il sur Instagram. «Je me suis rompu le ligament croisé droit.» Il s’agit déjà de la troisième rupture des ligaments croisés de sa carrière. Il doit subir une opération. Dans le même temps, cette période d’arrêt est utilisée pour traiter une ancienne blessure à l’autre genou lors d’une seconde intervention. Kohler reste combatif: «Le chemin du retour ne sera pas facile, mais abandonner n’a jamais été une option. Ce ne sont pas les revers qui me définissent, mais la manière dont j’y réagis».

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Alexander Schmid

Ce n’est que cet hiver qu’Alexander Schmid avait fait son retour après une rupture des ligaments croisés. Mais le spécialiste technique allemand s’est à nouveau blessé. Lors d’une course FIS à la mi-janvier, il s’est fracturé la cheville. Avec des béquilles et une attelle au pied, il est apparu lors de la remise des équipements pour les Jeux olympiques (6 au 22 février). Il parvient tout de même à prendre part au slalom géant (13e).

Magdalena Egger

Chez elle à Zauchensee, Magdalena Egger chute en descente et se blesse gravement au genou droit. L’Autrichienne est transportée en hélicoptère à l’hôpital pour des examens. Le diagnostic est brutal: rupture du ligament croisé antérieur, déchirure du ligament latéral et contusion du ménisque externe. Egger doit être opérée, sa saison est terminée. Et cela seulement un mois après avoir décroché son premier podium avec une 2e place à St-Moritz (GR).

Katharina Liensberger

À peine la nouvelle année commencée, la série noire des blessures reprend. Lors d’un entraînement de slalom géant le 2 janvier, Katharina Liensberger chute et se blesse gravement au genou droit. Une IRM révèle une fracture du plateau tibial ainsi qu’une déchirure du ménisque et du ligament interne. C’est ce qu’annonce la fédération autrichienne. Sa saison est terminée prématurément.

Nejc Naralocnik

En mars, Nejc Naralocnik avait surpris avec une 7e place en descente à Kvitfjell (Norvège). Neuf mois plus tard, il fait partie des victimes de la Saslong. Lors de la descente, le Slovène chute après le saut des bosses de chameau. Il se relève ensuite et termine la course, mais se tient régulièrement le genou. Les examens révèlent une fracture par impaction à l’arrière du plateau tibial. Il a de la chance dans son malheur: aucune opération n’est nécessaire. Il manque tout de même six semaines de compétition.

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Fredrik Möller

Lors de la première descente de Gröden, Fredrik Möller provoque une frayeur. Après un bon départ, il arrive trop en arrière sur un saut et s’écrase sur le dos. Il glisse encore sur plusieurs mètres avant de s’immobiliser. Malgré la violence de la chute, le Norvégien s’en sort relativement bien. Il s’est cassé quelques dents et souffre de petites fractures stables des vertèbres thoraciques. «Le médecin dit que je devrais pouvoir reprendre le mouvement après 30 jours, alors croisez les doigts pour les Jeux olympiques», écrit-il sur Instagram. Et effectivement, il est au départ du super-G de Kitzbühel fin janvier. Mais lors du premier entraînement pour la descente olympique, il chute à nouveau et se luxe l’épaule. Cela ne l’empêche pas de participer aux Jeux: absent en descente, il termine 8e en super-G.

Nicolò Molteni

L’hiver dernier, Nicolò Molteni avait terminé 14e en descente à Kvitfjell (Norvège) et 16e en super-G à Gröden (Italie). Cette année, la Saslong lui est fatale. Il chute dans le passage de la Ciaslat et se blesse gravement. «Les examens après ma chute ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur», écrit-il sur Instagram. «Pas vraiment le meilleur cadeau de Noël.» Son rêve de participer aux Jeux à domicile s’envole.

Giovanni Borsotti

Pour son 35e anniversaire le 18 décembre, Giovanni Borsotti reçoit un cadeau douloureux. Lors d’un entraînement de slalom géant, il glisse, arrache une porte et tente ensuite d’éviter la suivante. «Mauvaise décision», écrit-il. Il se blesse en se déchirant le tendon des adducteurs et en souffrant d’une élongation abdominale. Une opération n’a jamais été envisagée, explique-t-il, car «elle m’aurait éloigné de la neige pendant des mois». Il opte pour un traitement conservateur avec l’objectif de revenir en janvier. L’arrêt est difficile à accepter, mais il reste combatif: «Je ne me laisse pas abattre. Cela fait malheureusement partie du jeu».

Felix Hacker

Felix Hacker ressent déjà une gêne au genou après une réception dure lors d’un entraînement sur la Ciaslat, mais parvient à terminer. Le lendemain, la douleur s’intensifie. Une IRM révèle une déchirure du ménisque au genou gauche. «Le diagnostic est évidemment extrêmement douloureux», indique la fédération autrichienne. Il s’agit de sa deuxième blessure grave en 2025. En janvier, il avait déjà subi une rupture du ligament croisé et du ménisque au même genou. Initialement, son indisponibilité était indéterminée. Mais mi-janvier, environ un mois après sa blessure, il fait son retour.

Stefan Eichberger

Stefan Eichberger se blesse également gravement à l’entraînement sur la Saslong. Après un saut trop court sur les bosses de chameau, il reçoit un choc violent au genou droit. La douleur est telle qu’il doit interrompre sa descente. Quelques heures plus tard, le diagnostic tombe: rupture du ligament croisé et du ménisque. Sa saison est terminée et une opération est nécessaire. Celle-ci se déroule bien, comme il l’indique sur Instagram. Il est désormais chez lui et la partie difficile commence. «Je travaille chaque jour, étape par étape, à mon retour. Et vous pouvez être sûrs d’une chose: je reviendrai encore plus fort», promet-il.

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Michelle Gisin

Lors du deuxième entraînement de descente à Saint-Moritz, Michelle Gisin chute violemment dans le dernier tiers du tracé. Elle est transportée en hélicoptère à l’hôpital et opérée le jour même en raison de blessures aux cervicales et à la main droite. Elle souffre également d’une grave blessure au genou gauche qui s'avère être une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament interne. Sa saison se termine.

Rok Aznoh

Lors de la première descente masculine de l’hiver, Rok Aznoh provoque une frayeur. Après une erreur dans un virage à gauche, le champion du monde junior 2023 percute les filets à 110 km/h. Il est conscient lors de son évacuation. Malgré la perte de son casque, il évite des blessures graves à la tête et au cou. Mais le diagnostic est dur: rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Sa saison est terminée.

Corinne Suter

Corinne Suter chute à l’entraînement à Saint-Moritz (GR). À environ 90 km/h, elle subit un choc en compression, ses skis se croisent et elle ne peut éviter la chute. L’airbag se déclenche immédiatement. Elle ne finit pas dans les filets, se relève et rejoint l’arrivée par ses propres moyens. Elle s’en sort relativement bien: déchirure musculaire au mollet gauche, contusion du genou gauche et fracture au niveau de l’arrière-pied droit. Elle doit observer environ un mois de pause. Quelques jours après, elle écrit sur Instagram: «Ce n’est clairement pas ainsi que j’imaginais le début de saison». Elle souffre de douleurs et contusions un peu partout, mais après chaque bas vient un haut. «Je donne tout pour revenir le plus vite possible sur la piste.» Début janvier, elle fait son retour à Zauchensee et monte plusieurs fois sur le podium en fin de saison.

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Lauren Macuga

La saison dernière, Lauren Macuga s’est révélée en remportant son premier super-G et une médaille de bronze dans la discipline lors des Mondiaux. Quelques mois plus tard, elle se retrouve à l’hôpital avec une rupture du ligament croisé. Sans avoir disputé la moindre course, sa saison est terminée. Sur Instagram, elle écrit: «Breaking News. C’est moi qui suis cassée. R.I.P. ligament croisé, à l’année prochaine».

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Neja Dvornik

Neja Dvornik se blesse avant le slalom de Gurgl (Autriche). Elle chute à l’échauffement et se fracture le tibia et le péroné droits. Elle est opérée et sa saison est terminée. Elle ne pense pas à abandonner. Peu après l’opération, elle écrit depuis l’hôpital: «Jour un de mon retour! Je suis incroyablement reconnaissante pour tout le soutien. Je prends les choses jour après jour – mais je promets de revenir plus forte!»

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AJ Ginnis

Un jour avant le slalom de Gurgl fin novembre, AJ Ginnis subit une opération. Le Grec explique qu’il s’est déchiré le ligament de la syndesmose à l’entraînement. «Les derniers jours ont été très émotionnels, mais j’en suis arrivé à cette conclusion: être athlète est un privilège, et personne n’a jamais dit que ce serait facile», écrit-il. Il ajoute: «Je suis reconnaissant pour les personnes qui m’entourent». Il visait un retour en janvier pour être prêt à 100% pour les Jeux. Cela ne se concrétise pas et il prend part aux Jeux uniquement pour disputer une dernière course et mettre fin à sa carrière.

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Lara Gut-Behrami

Le 20 novembre, Lara Gut-Behrami chute à l’entraînement à Copper Mountain (États-Unis). Elle subit une rupture du ligament croisé, du ligament interne et du ménisque au genou gauche. Son rêve d’une quatrième participation olympique s’envole. Son avenir reste incertain: elle envisageait de prendre sa retraite, mais pourrait revenir pour ne pas finir sur une blessure.

Katie Hensien

La spécialiste technique américaine Katie Hensien chute à l’entraînement avant le premier slalom de l’hiver et se fracture le tibia gauche. Elle a toutefois de la chance: la fracture n’est pas déplacée et les ligaments sont intacts. Elle évite l’opération et fait son retour en janvier.

Andreja Slokar

Fin mars 2025, Andreja Slokar décroche son premier podium. Sept mois plus tard, elle se rompt le ligament croisé à l’entraînement. Une opération est inévitable et sa saison est terminée. Elle écrit: «Je veux revivre ce moment. Alors on recommence ce comeback, non?» Elle avait déjà subi une grave blessure au genou en octobre 2022.

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Clarisse Brèche

Début novembre, Clarisse Brèche chute à l’entraînement de slalom géant et se rompt le ligament croisé du genou gauche. Elle est opérée et sa saison est terminée. Elle s’était déjà rompu les ligaments croisés en février 2025, mais à l’autre genou.

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Marta Bassino

Avant même le début de la saison, Marta Bassino chute à l’entraînement et se fracture le plateau tibial gauche. Elle est opérée et manque les Jeux olympiques à domicile.

Marta Rossetti

Marta Rossetti, l’une des rares Italiennes performantes en slalom ces dernières années, se rompt le ligament croisé et se blesse au ménisque à l’entraînement. Sa saison est terminée avant même d’avoir commencé. Comme en 2021, elle manque les Jeux olympiques à cause de cette blessure.