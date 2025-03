Camille Rast a fait une violente chute en slalom il y a deux semaines à peine. Aujourd'hui encore, la Valaisanne lutte contre la douleur. Et avoue maintenant qu'elle a même dû subir une intervention médicale.

1/7 Camille Rast souffre en cette fin de saison. Photo: Pius Koller

Ramona Bieri

l y a un mois, Camille Rast (25 ans) était couronnée reine du slalom en décrochant l’or à Saalbach (Autriche). Mais sa première course en tant que championne du monde n’a pas eu la même saveur. Lors du slalom de Sestrières (Italie), elle a enfourché à la troisième et dernière porte de la première manche, chutant violemment juste avant la ligne d’arrivée.

Conséquence: des douleurs à la hanche qui l’ont contrainte à lever le pied pendant plusieurs jours. Son départ pour Are (Suède) était même incertain. Mais malgré la gêne, la Valaisanne a serré les dents et pris part aux deux courses. Avec une préparation loin d’être idéale, elle a tout de même décroché une 8e place en géant et une 11e en slalom. «Mon corps a besoin de repos. C’était très intense depuis Sestrières», confiait-elle après l’épreuve.

Aujourd’hui, Camille Rast révèle que sa chute a nécessité une intervention médicale. «Les courses d’Are le week-end dernier ont été un véritable défi», écrit-elle sur Instagram. Gênée par des douleurs persistantes à la hanche, elle n’a pas pu s’exprimer pleinement sur les skis. «De retour à la maison, j’ai dû subir une intervention médicale», ajoute-t-elle. En cause: une accumulation de liquide dans l’articulation, qui a dû être drainée. Le repos était ensuite incontournable, ce qui l’a empêchée de s’entraîner.

Un dernier défi malgré la douleur

Toujours affectée par sa chute, Camille Rast reconnaît qu’elle n’est «pas encore au top physiquement. Elle s’envolera néanmoins pour les États-Unis, espérant retrouver peu à peu des sensations.

Les épreuves techniques de la saison s’achèveront à Sun Valley, avec le géant le 25 mars et le slalom le 27. En slalom, elle peut encore viser le petit globe de cristal, bien qu’elle accuse 41 points de retard sur Zrinka Ljutic. «Je vais probablement devoir composer avec la douleur», admet-elle. Avant de conclure avec détermination: «Mais je vais tout donner.»