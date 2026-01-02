Katharina Liensberger, 28 ans, a vu son rêve olympique s'évanouir après une grave chute vendredi à Kranjska Gora. L'Autrichienne souffre de multiples blessures au genou droit.

Fin de saison prématurée pour cette rivale de Camille Rast

Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina. L'Autrichienne de 28 ans s'est gravement blessée au genou droit lors d'une chute vendredi.

Alors qu'elle s'entraînait en géant en vue des courses du week-end à Kranjska Gora, Katharina Liensberger a chuté et subi une fracture du plateau tibial, une déchirure du ménisque et du ligament interne.

L'opération a lieu ce vendredi pour la championne du monde de slalom 2021 qui a obtenu son meilleur résultat cette saison en slalom dimanche à Semmering en prenant la 4e place.