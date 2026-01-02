DE
FR

Grave blessure au genou
Fin de saison prématurée pour cette rivale de Camille Rast

Katharina Liensberger, 28 ans, a vu son rêve olympique s'évanouir après une grave chute vendredi à Kranjska Gora. L'Autrichienne souffre de multiples blessures au genou droit.
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Katharina Liensberger ( à droite) a partagé à plusieurs reprises le podium avec la Valaisanne Camille Rast l'an dernier (image d'archives).
Photo: Sven Thomann

Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina. L'Autrichienne de 28 ans s'est gravement blessée au genou droit lors d'une chute vendredi.

Alors qu'elle s'entraînait en géant en vue des courses du week-end à Kranjska Gora, Katharina Liensberger a chuté et subi une fracture du plateau tibial, une déchirure du ménisque et du ligament interne.

L'opération a lieu ce vendredi pour la championne du monde de slalom 2021 qui a obtenu son meilleur résultat cette saison en slalom dimanche à Semmering en prenant la 4e place.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus