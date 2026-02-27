Choc à Garmisch lors du dernier entraînement de descente vendredi: le Finlandais Elian Lehto a lourdement chuté. Il a été évacué par hélicoptère vers l’hôpital après ce violent accident.

Petar Djordjevic et Marcel W. Perren

Le dernier entraînement en vue de la descente de Coupe du monde masculine à Garmisch a été marqué par une lourde chute. Elian Lehto, 25 ans, a dû être évacué par hélicoptère vers l’hôpital le plus proche.

Le Finlandais, qui s’entraîne régulièrement avec l’équipe de Suisse, a perdu le contrôle dans un virage. Il a ensuite été projeté dans les filets de sécurité, où il a immédiatement été pris en charge par les secours.

Selon les premières informations de Blick, Elian Lehto a été admis aux soins intensifs en raison d’un poumon affaissé. Des examens complémentaires au niveau du genou sont également prévus.