Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

La Fribourgeoise Mathilde Gremaud, double championne olympique de slopestyle, met fin à sa saison. Touchée au dos, elle ne participera pas aux finales de Coupe du monde à Silvaplana.

ATS Agence télégraphique suisse

Mathilde Gremaud met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

Pas encore remise

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan - Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur sa guérison. L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.