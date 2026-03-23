DE
FR

Elle met fin à sa saison
Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

La Fribourgeoise Mathilde Gremaud, double championne olympique de slopestyle, met fin à sa saison. Touchée au dos, elle ne participera pas aux finales de Coupe du monde à Silvaplana.
Publié: 15:29 heures
|
Dernière mise à jour: 15:43 heures
Mathilde Gremaud après sa chute à Livigno.
Photo: Gregory Bull
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mathilde Gremaud met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

Pas encore remise

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan - Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur sa guérison. L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus