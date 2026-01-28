Crans-Montana accueille dès le 28 janvier le dernier test avant les Jeux olympiques. Marco Odermatt et Lindsey Vonn sont en route vers des records en descente et le globe de cristal de leur discipline.

Les sélections olympiques sont désormais bouclées et le compte à rebours avant la cérémonie d'ouverture est lancé. A Crans-Montana, trois courses servent de dernier grand test avant la pause de la Coupe du monde et les courses aux médailles olympiques. Avant ce rendez-vous majeur, deux stars du ski alpin peuvent déjà se rapprocher d'une victoire au classement de leur discipline.

Date Événement Heure de départ Mercredi 28 janvier 1er entraînement descente femmes 11h30 Jeudi 29 janvier 2e entraînement descente femmes 10h Vendredi 30 janvier Descente femmes 10h Vendredi 30 janvier 1er entraînement descente hommes 12h Samedi 31 janvier 2e entraînement descente hommes 9h Samedi 31 janvier Super-G femmes 11h Dimanche 1er février Descente hommes 11h

En route pour le globe de cristal

Il serait sans doute prématuré de parler d'un verdict définitif. Mais avec déjà plus de 400 points de Coupe du monde en descente (sur un maximum de 500), Marco Odermatt et Lindsey Vonn se dirigent clairement vers le petit globe de cristal. En cas de victoire à Crans-Montana, alors qu'il ne restera plus que trois descentes au programme, il faudrait un concours de circonstances très défavorable pour empêcher le duo de s'imposer au classement de la discipline.

Pour Marco Odermatt, un troisième globe de descente consécutif semble à portée de main, même si rien n'est encore définitivement acquis. Pour Lindsey Vonn, il s'agirait en revanche de sa neuvième victoire en descente et de son 21e globe de cristal au total. Un record absolu qui ferait d'elle la skieuse la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde, femmes et hommes confondus.

Solide bilan suisse à Crans-Montana

Des courses de Coupe du monde sont organisées à Crans-Montana depuis janvier 1977. Malgré quelques interruptions, la station valaisanne a déjà accueilli 57 compétitions de haut niveau. Le bilan suisse est particulièrement solide: lors de 33 de ces 57 courses, au moins un athlète de Swiss-Ski est monté sur le podium, comme encore en 2025. Cette année-là, Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney avaient réussi un triplé suisse en descente, avant que Marco Odermatt ne s'impose le lendemain en super-G devant Alexis Monney.

Chez les femmes, Lara Gut-Behrami est montée à deux reprises sur le podium de la descente en février 2024 (1re et 3e places). Jasmine Flury s'était quant à elle classée 2e lors de la victoire de la Tessinoise. Un succès à Crans-Montana est également synonyme de récompense financière: près de 55'000 euros pour la victoire, environ 26'000 euros pour la deuxième place et 14'000 euros pour la troisième place.