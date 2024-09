Mathias Germann

La légende du ski Vreni Schneider va-t-elle être rattrapée, puis dépassée? Lara Gut-Behrami (33 ans) a en tout cas déclaré lors d'une vidéoconférence qu'elle pourrait tout à fait s'imaginer skier non seulement l'hiver prochain, mais aussi celui d'après. «J'ai eu tellement de plaisir à m'entraîner cet été que je me suis demandée: Pourquoi ne pas continuer une deuxième année?» Pour rappel, Lara Gut-Behrami compte 45 victoires en Coupe du monde, ce qui la place au sixième rang du classement historique chez les dames. Il lui en manque encore dix pour égaler la marque de Vreni Schneider (55 victoires).

Il y a encore un an, un tel objectif aurait été jugé totalement irréaliste. Mais l'hiver 2023/24 est arrivé: Lara Gut-Behrami a skié de manière sensationnelle. Elle a remporté huit victoires: quatre en slalom géant, trois en super-G et une en descente. La récompense? Elle a été couronnée reine du ski avec le grand globe de cristal. Si la Tessinoise continue sur sa lancée, elle pourrait bien se rapprocher du mythe Vreni Schneider. Et entrer encore plus dans la légende.

Son préparateur physique lui donne des ailes

Mais pourquoi la Tessinoise a-t-elle changé d'avis? Lors des finales de la Coupe du monde à Saalbach en mars dernier, elle avait dit: «Les Jeux olympiques de 2026 sont plutôt irréalistes. Ce n'est pas facile de préparer un événement aussi important. Le stress et la pression t'accompagnent pendant les mois qui précèdent. Parfois, je sens que je n'ai plus envie». Des paroles claires, qui laissaient peu de place au doute.

Mais tout a changé grâce à un homme: Flavio di Giorgio. L'Italien est le nouveau préparateur physique de la Bombe de Comano. «Grâce à lui, j'ai appris d'innombrables nouvelles choses. L'entraînement d'été m'a tellement plu que j'ai fini par penser: 'Ce serait dommage de ne faire qu'une saison de plus', explique-t-elle avec bonne humeur. A condition bien sûr qu'elle reste en bonne santé et qu'elle ne perde pas sa motivation.

«Il a élargi mon horizon»

Flavio di Giorgio n'est pas un inconnu, tant en Suisse que dans le monde du ski. En 2016, cet homme de 35 ans s'est occupé de l'entraînement d'été des ZSC Lions, puis il a été préparateur athlétique du FC Chiasso et, à partir de 2018, il a été pendant six ans le gourou de la condition physique de la star du ski italien Sofia Goggia (31 ans). Avant de se brouiller avec elle l'hiver dernier.

Et comme Lra Gut-Behrami s'était séparée de l'Espagnol Alejo Hervas, qui souhaitait partir (il entraîne désormais Marco Odermatt et ses coéquipiers de l'équipe masculine), elle a soufflé lé nom de Flavio di Giorgio à son entraîneur en chef Beat Tschuor. Après analyse, il a accepté. Et il y a un mois, Beat Tschuor a déclaré: «Lara est très contente, il apporte de nouveaux inputs».

C'est exactement ce que Lara Gut-Behrami souligne aujourd'hui. «Le changement m'a fait du bien, il m'a même donné envie d'aller plus loin. Flavio m'a montré de nouveaux exercices en salle de musculation. En juin, j'avais encore du mal, mais petit à petit, tout s'est mieux passé. Il a élargi mon horizon».

Le but n'a jamais été de pouvoir soulever encore plus de poids - l'accent était plutôt mis sur la mobilité. Pour cela, elle a fait la navette pendant plusieurs semaines entre son domicile d'Udine, le centre d'entraînement de Vérone et Lugano. Et qu'en est-il du ski? Personne ne doit plus rien lui apprendre. «Je veux continuer à skier de la façon dont je l'ai fait la saison dernière», dit-elle.

Frayeur au Chili

La Tessinoise a donc passé un bon été. L'entraînement avec les hommes de l'équipe de Suisse au Chili s'est également très bien déroulé. «A Corralco, nous avions une piste où j'allais déjà à 130 km/h à la quatrième porte. Je n'avais jamais vu ça, c'était vraiment cool».

Tout va donc pour le mieux? Pas tout à fait: Lara Gut-Behrami a reçu un coup sur son genou gauche, celui qui est un peu plus sensible. Elle a fait une pause, est revenue en Suisse et a passé une IRM. «Là, j'ai pu être rassurée et voir que tout était intact. C'était important pour la tête», dit-elle.

Et puis, d'un coup, Lara Gut-Behrami prend congé de la vidéoconférence: «Rendez-vous à Sölden!» C'est là que se déroulera le premier slalom géant de la saison, le 26 octobre.

Lara Gut-Behrami a passé un bon été. Elle envisage même de continuer à skier jusqu'en 2026. Photo: Sven Thomann 1/6