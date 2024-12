Mikaela Shiffrin a dû se faire opérer après sa chute à Kellington

La chute de Mikaela Shiffrin à Killington Photo: Robert F. Bukaty

ATS Agence télégraphique suisse

La skieuse Mikaela Shiffrin a dû subir une opération jeudi après s'être blessée lors du géant de Killington. Après sa chute en fin de seconde manche du slalom géant de Killington, la Fédération américaine avait évoqué une «sévère blessure musculaire» et une plaie «profonde» au ventre. «J'ai subi une petite intervention chirurgicale inattendue (...) j'avais une petite cavité plus profonde que la plaie qui était remplie d'un vieil hématome et qui ne s'évacuait pas correctement», a-t-elle détaillé dans une publication sur Instagram.

Début décembre, Shiffrin avait déjà annoncé renoncer à l'étape de vitesse disputée à Beaver Creek samedi et dimanche, elle qui court après une 100e victoire en Coupe du monde. «Nous vous tiendrons au courant de ce que les prochaines semaines nous réservent», a-t-elle ajouté samedi ne donnant pas d'indication sur une éventuelle date de retour sur les skis.